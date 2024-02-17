"Шуба винтажная, ей 40 лет". Могилевская рассекретила стоимость своего повседневного образа (видео)

Певицу Наталью Могилевскую поймал на улице известный блогер Николас Карма, который в рамках своей постоянной рубрики спросил у нее, "Сколько стоит Look?".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера.
Так, для прогулки знаменитость выбрала спортивный костюм, который купила за 58 евро (почти 2400 гривен), ботинки из Польши (28 тысяч гривен), и винтажную шубу из 80-х.
Ее Могилевская приобрела в Лондоне за 200 долларов (7600 тысяч гривен).
"Шубу купила 10 лет назад. То есть ей уже 40 лет", - отметила Наталья.
Свой "лук" певица дополнила темными очками.
Как призналась звезда, это подарок мужа.
Однако артистка рассказала, что у нее очень много этого аксессуара. И именно эти довольно объемные очки для дневных часов, чтобы не узнавали.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Могилевская стала жертвой мошенников из-за "детского конкурса талантов".
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