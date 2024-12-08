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Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Неділя 08 грудня 2024 07:15
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Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025 Шуби та пальта на зиму 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Шуби зі штучного хутра та пальта - це основні елементи зимового гардеробу, які забезпечують комфорт, тепло та стиль у холодну пору року. Можна підібрати декілька варіантів: довгі та короткі, приталені чи оверсайз.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на стилістку Ingrid Fagerli Edvinsen показує, які моделі актуальні цієї зими.

Шуба з леопардовим принтом

Якщо ви хочете виділятися з натовпу, пригляньте коротку шубу зі штучного хутра. Поєднувати її можна з широкими брюками, гольфами-водолазками, чоботами на підборах, а також рукавичками та сумкою в стилі ретро.

Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Варіант із короткою шубою (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Чорна шуба

Штучне хутро продовжує бути популярним, оскільки воно не тільки етичне, але й не поступається натуральному за теплотою та зовнішнім виглядом. У моді об'ємні шуби з довгим ворсом - їх можна поєднувати з джинсами, светрами чи гольфами-водолазками. Доповнять лук черевики на плоскому ходу та мініатюрна сумочка.

Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Чорна шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Коричнева шуба

Коричневий колір продовжує залишатися в трендах, тому така шуба точно повинна бути у вашому гардеробі на зиму 2025 року. Крім того, коричневий поєднується з іншими кольорами, такими як чорний, білий, кремовий, оливковий, і навіть яскравими акцентами. Це робить його універсальним для створення як класичних, і більш ексцентричних образів.

Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Коричнева шуба на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Чорне пальто

У 2025 році будуть популярні пальта із прямим силуетом, які не обмежують рухів та виглядають елегантно. Це ідеальний варіант для створення класичного та універсального образу. Чорне пальто можна урізноманітнити аксесуарами іншого відтінку.

Таке пальто можна поєднувати як зі спідницями, так і зі брюками.

Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Довге пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Пальто молочного відтінку

Класичні відтінки: сіре, біле, бежеве чи пальто молочного відтінку ніколи не виходить із моди. Ці нейтральні кольори ідеально підходять для створення суворих, ділових чи вечірніх образів.

Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Пальто в смужку

Також залишаються в моді пальто в клітинку або смужку з твіду та вельвету. Це можуть бути як класичні моделі прямого та вільного силуету, так і приталені - з акцентом на талії.

Шуба з леопардовим принтом та довге пальто: стилістка показала тренди верхнього одягу на зиму 2025

Модне пальто на зиму (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Раніше блогерка показала, як створити стильні багатошарові образи на зиму.

Також читайте, які тренди джинсової моди обирають Єфросиніна, Магучіх та Омаргалієва.

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