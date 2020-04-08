Бойцы на передовой обратились к украинцам из-за карантина: видео

Украинские военные (коллаж РБК-Украина)

Украинские военные на Донбассе призвали граждан оставаться дома

Коронавирус в Украине диагностирован 8 апреля уже у 1668 пациентов, и среди больных также есть военнослужащие ВСУ. В армии зафиксировали также первую смерть от COVID-19 - два дня назад трагедия произошла в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

На Донбассе бойцы ООС остаются на передовой и сдерживают угрозу интервенции, так как оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня. По данным штаба, за прошлые сутки боевики обстреляли позиции ВСУ из "запрещенных" минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, и также с помощью беспилотника.

Украинские военные на фронте записали видеообращение к гражданам с призывом соблюдать карантин из-за коронавируса и оставаться в своих домах, чтобы противодействовать дальнейшему распространению опасной болезни. А сами воины в это время прикроют соотечественников от опасности иного рода.

Ролик опубликован на Facebook-стрнице Минобороны 8 апреля.

На кадрах защитники обращаются к украинцам со словами "оставайтесь дома, а мы прикроем".

Видео: Военные ВСУ обратились к украинцам из-за карантина

Нужно сказать, что прошлой весной военные на передовой проводили похожий флешмоб накануне президентских выборов, и тогда призывали проголосовать, а бойцы - прикроют.

Как сообщалось ранее, 6 апреля от коронавируса скончалась военнослужащая ВСУ, которую две недели лечили от ОРВИ.