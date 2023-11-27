Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

У учасників опитування з різних штатів США запитували про те, якими б зовнішніми характеристиками мала б мати "ідеальна жінка". Їм необхідно було назвати найкращий колір очей та волосся, тип зачіски, макіяж, стиль одягу.

Зібравши всю необхідну інформацію, команда почала генерувати образ за допомогою Maidjorney - нейронної мережі, яка створює зображення за текстовим образом користувача.

Варто зазначити, що результати перевершили всі очікування. У кожному штаті чоловіки представляють ідеальну жінку по-різному. Але для більшості - це жінка з блакитними очима, розпущеним світло-каштановим волоссям до плечей і з прямим проділом.

Також чоловіки зазначили, що їхня обраниця не повинна наносити багато косметики та носити багато прикрас. У топі виявився спортивний стиль одягу - його визнали привабливим понад половина опитаних. І найсимпатичнішими на дівчат чоловікам здаються різноманітні футболки.

Ось як виглядають ідеальні жінки у кожному штаті:

Арізона

Айова

Алабама

Вашингтон

Джорджія

Іллінойс

Каліфорнія

Канзас

Колорадо

Массачусетс

Нью Йорк

Міннесота

Міссурі

Оклахома

Пенсільванія

Теннессі

Техас

Флорида

Юта