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Искусственный интеллект сгенерировал внешность идеальной женщины: как она выглядит

Как выглядит идеальная женщина по мнению искусственного интеллекта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Эксперты одной из ювелирных компаний использовали искусственный интеллект, чтобы сгенерировать образ идеальной женщины, по мнению американских мужчин. Для составления образа в опросах участвовало более 21 тысячи мужчин.

Как проводили опрос и какой образ был сгенерирован, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

У участников опроса из разных штатов США спрашивали о том, какими бы внешними характеристиками должна была бы обладать "идеальная женщина". Им необходимо было назвать лучший цвет глаз и волос, тип прически, макияж, стиль одежды.

Собрав всю необходимую информацию, команда начала генерацию образ с помощью Maidjorney - нейронной сети, которая создает изображение по текстовому образу пользователя.

Стоит отметить, что результаты превзошли все ожидания. В каждом штате мужчины представляют идеальную женщину совершенно по-разному. Но для большинства - это женщина с голубыми глазами, распущенными светло-каштановыми волосами до плеч и с прямым пробором.

Также мужчины отметили, что их избранница не должна наносить много косметики и носить много украшений. В топе оказался спортивный стиль одежды - его признали привлекательным более половины опрошенных. И самыми симпатичными на девушках мужчинам кажутся разнообразные футболки.

Вот как выглядят идеальные женщины в каждом штате:

Аризона

Айова

Алабама

Вашингтон

Джорджия

Иллинойс

Калифорния

Канзас

Колорадо

Массачусетс

Нью-Йорк

Миннесота

Миссури

Оклахома

Пенсильвания

Теннесси

Техас

Флорида

Юта

 

Ранее мы писали, что в OpenAl предупредили о разработке, которая может уничтожить человечество.

А еще рассказывали, что модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов.

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