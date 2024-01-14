Штучний інтелект визначив, які країни стануть найпопулярнішими серед туристів у 2024 році

На початку року важко прогнозувати, які країни Європи чи світу стануть найпопулярнішими серед туристів. Для цього аналітики використали штучний інтелект, який зміг проаналізувати великі обсяги інформації та виявити найцікавіші (з точки зору мандрівників) туристичні об'єкти 2024 року.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: EuroNews, TripAdvisor.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як ШІ обирав найкращі туристичні напрямки 2024 року, які країни Європи можуть стати найпопулярнішими, а також які об'єкти світу було визнано "найбільш трендовими".

Як ШІ обирав найкращі туристичні напрямки

Згідно з даними аналітичної компанії Mabrian, останнім часом туристи з Європи найбільше прагнуть до активного відпочинку та відвідування культурних пам'яток, а не ледачого лежання на пляжах у теплих країнах.

У межах дослідження, експерти вирішили вивчити за допомогою штучного інтелекту спонтанні розмови про подорожі в соціальних мережах у період з січня по жовтень 2023 року.

Для визначення мотивації туристів до подорожей та найцікавіших для них локацій, алгоритми ШІ проаналізували понад 380 млн згадок про туризм та доступність напрямків з точки зору авіаперевезень.

Літаки - найзручніший спосіб подорожувати (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які країни Європи можуть стати найпопулярнішими

Результати проведеного дослідження визначили низку країн Європи (включно із конкретними локаціями), які можуть стати найбільш популярними серед туристів у 2024 році.

Перше місце посіла Італія. У цій країні найбільш відвідуваними можуть стати:

розташований на півночі регіон П'ємонт (завдяки поєднанню культури, природи та гастрономії)

муніципалітет Альба (де проходить щорічний ярмарок білого трюфеля)

гірськолижний курорт Віа Латтеа (Via Lattea)

виноградники у Ланге (горбистій місцевості на південь та схід від річки Танаро)

мерехтливі озера Маджоре льодовикового походження

В Італії архітектура прекрасно поєднується з природою (ілюстративне фото: pixabay.com)

Друге місце обійняла Франція. Там туристи зможуть насолодитися:

регіоном Нова Аквітанія на південному заході країни

смачними устрицями

виноградниками Бордо

пішими прогулянками

гірськолижними комплексами у Піренеях

регіоном Окситанія (його фруктовими садами, пішохідними стежками та Південним каналом, занесеним до списку ЮНЕСКО)

Виноградники Франції відомі у всьому світі (ілюстративне фото: pixabay.com)

На третьому місці опинилась Велика Британія, а саме - Східна Англія. Там, на думку більшості туристів, зберігається прекрасний баланс між культурою та природою - від престижних музеїв Кембриджа і визначних пам'яток різних епох до річок національного парку Норфолк-Бродс.

Англійська архітектура відрізняється від інших (ілюстративне фото: pixabay.com)

Крім того, до переліку найбільш популярних серед туристів європейських країн увійшли Німеччина (з її багатою природою, казковими замками та іншими історичними пам'ятками у різних містах), а також Португалія (зокрема її столиця - багате на історичні цікавинки місто Лісабон).

Найбільш трендові об'єкти світу

Згідно з результатами Travellers' Choice Awards від найбільшої у світі платформи для мандрівників TripAdvisor, звання "Кращий з кращих" у світі отримали менше одного відсотка з восьми мільйонів об'єктів (чиї готелі, ресторани й розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів за 12-місячний період).

Виходячи з цього, найбільш трендовими напрямками світу в 2024 році було визнано:

місто Токіо (Японія)

місто Сеул (Південна Корея)

бухта Халонг (В'єтнам)

острів Палаван (Філіппіни)

гірське селище Сапа (В'єтнам)

місто Богота (Колумбія)

місто Паттайя (Таїланд)

місто Алахуела (Коста-Ріка)

місто Пномпень (Камбоджа)

місто Куала-Лумпур (Малайзія)

Цікаво, що до першої двадцятки (за версією платформи) не потрапило жодного об'єкта з Європи. Єдиним у топ-25 європейським напрямком стало румунське місто Брашов (21 місце в рейтингу).