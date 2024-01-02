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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)

Вівторок 02 січня 2024 16:54
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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото) Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон і Меган Маркл вже також зацікавили нейромережі і ШІ вирішив показати, як вони можуть виглядати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Яни Токар.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Як відомо, певний період герцогиня Сассекська й принцеса Уельська не спілкуються одна з одною через сімейні розголоси у багатьох питаннях. Все почалося з того моменту, як принц Гаррі випустив свої сімейні мемуари разом з дружиною.

Звісно, саме там є багато інформації, що компроментує членів королівської родини й не дає їм змоги продовжити нормальне спілкування з тими, хто відкрив родинні таємниці.

Проте раніше між Меган та Кейт не було сварок, вони нічого не ділили і могли спокійно знаходитись поруч на королівських заходах та обговорювати цікаві для обох теми. Та ті часи вже минули.

Але нейромережа вирішила показати, як могли б виглядати стосунки принцеси та герцогині, якби вони були подругами та мали змогу спілкуватися одна з одною про все на світі.

На фотографіях, що створив штучний інтелект Кейт Міддлтон і Меган Маркл дійсно виглядають наче подруги. Вони сміються, обговорюють якісь теми й просто проводять гарно час разом.

Звісно, було б цікаво подивитися на це й в реальному житті, але поки що дружба між принцесою і герцогинею існує лише в проекті нейромережі.

Варто зазначити, що штучний інтелект зробив неймовірну атмосферу, що панує між жінками.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)ШІ показав, як можуть виглядати Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/dr.yana_tokar_)

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям поділились планами на 2024 рік.

Також читайте наш матеріал про те, що Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку.

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Кейт Міддлтон Меган Маркл Штучний інтелект