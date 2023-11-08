Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Ксенія Мішина, Леся Нікітюк та інші зірки

Леся Нікітюк

Леся доволі часто викладає свої фото у соціальну мережу. Особливо захоплюють фотокартки ведучої в телевізійних образах. Багато хто вважає дівчину справжньою красунею. Проте прихильники за допомогою штучного інтелекту роблять її зовнішність ще цікавішою.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Ксенія Мішина

Акторка має широку аудиторію прихильників, які стежать за зіркою цілодобово і також розробляють свій контент з фотографій зірки серіалу "Кріпосна".

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Настя Каменських

Співачка має нетипові риси обличчя і завдяки цьому дійсно виділяється з натовпу. Але іноді шанувальникам мало її краси і вони роблять фото Насті ще кращими за допомогою штучного інтелекту.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Анна Кошмал

Зірка серіалу "Свати" пропагує натуральну красу і у своєму блозі наголошує про це майже завжди. Проте поціновувачі таланту Ані вирішили прикрасити її на фото за допомогою штучного інтелекту.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Тіна Кароль

Українська поп-діва завжди була дуже популярною серед своїх фанів, тому не дивно, що і її фото оброблені штучним інтелектом.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Даша Трегубова

Про красу цієї акторки можна промовчати, адже вона неймовірна. Та прихильники знайшли спосіб, щоб зробити з Даші справжню лялечку.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

KOLA

Нова зірка української естради вже встигла полюбитися глядачам і слухачам. Тож, і Настя стала в ряд з тими артистками, чиї фото шанувальники використовують у власних креативних цілях.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Надя Дорофєєва

Незмінна тренерка "Голосу країни" є однією з найпопулярніших співачок України. Тож, її фото теж вже використали слухачі для програм ШІ.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Аліна Гросу

Співачка і акторка має дуже цікаву зовнішність, але за допомогою застосунків штучного інтелекту, її риси обличчя заграли новими фарбами.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Анна Трінчер

У Ані шалено-велика аудиторія, тому її фото оброблені в спеціальних застосунках зовсім не дивують.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Раміна Есхакзай

Фотографії популярної інтерв'юерки Раміни також обробили прихильники, щоб показати, як вона може виглядати.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)