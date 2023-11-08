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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Ксенія Мішина, Леся Нікітюк та інші зірки

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект - це ідеальний інструментом для креативщиків, дизайнерів та фотографів.Він може зробити те, що неможливо створити людськими руками та розумом простої людини. І ШІ доволі часто він створює цікаві образи зіркам.

Про те, як штучний інтелект бачить українських зірок, розповідає та показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку прихильників селебреті.

Леся Нікітюк 

Леся доволі часто викладає свої фото у соціальну мережу. Особливо захоплюють фотокартки ведучої в телевізійних образах. Багато хто вважає дівчину справжньою красунею. Проте прихильники за допомогою штучного інтелекту роблять її зовнішність ще цікавішою. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Ксенія Мішина 

Акторка має широку аудиторію прихильників, які стежать за зіркою цілодобово і також розробляють свій контент з фотографій зірки серіалу "Кріпосна". 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Настя Каменських 

Співачка має нетипові риси обличчя і завдяки цьому дійсно виділяється з натовпу. Але іноді шанувальникам мало її краси і вони роблять фото Насті ще кращими за допомогою штучного інтелекту.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Анна Кошмал 

Зірка серіалу "Свати" пропагує натуральну красу і у своєму блозі наголошує про це майже завжди. Проте поціновувачі таланту Ані вирішили прикрасити її на фото за допомогою штучного інтелекту. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Тіна Кароль 

Українська поп-діва завжди була дуже популярною серед своїх фанів, тому не дивно, що і її фото оброблені штучним інтелектом. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Даша Трегубова 

Про красу цієї акторки можна промовчати, адже вона неймовірна. Та прихильники знайшли спосіб, щоб зробити з Даші справжню лялечку. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

KOLA 

Нова зірка української естради вже встигла полюбитися глядачам і слухачам. Тож, і Настя стала в ряд з тими артистками, чиї фото шанувальники використовують у власних креативних цілях.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Надя Дорофєєва 

Незмінна тренерка "Голосу країни" є однією з найпопулярніших співачок України. Тож, її фото теж вже використали слухачі для програм ШІ. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Аліна Гросу 

Співачка і акторка має дуже цікаву зовнішність, але за допомогою застосунків штучного інтелекту, її риси обличчя заграли новими фарбами. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Анна Трінчер 

У Ані шалено-велика аудиторія, тому її фото оброблені в спеціальних застосунках зовсім не дивують. 

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Раміна Есхакзай 

Фотографії популярної інтерв'юерки Раміни також обробили прихильники, щоб показати, як вона може виглядати.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські зірки (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Раніше ми розповідали про те, що штучний інтелект показав, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон.

Також читайте наш матеріал про те, що модельєри випустили колекцію одягу, яку створив штучний інтелект.

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