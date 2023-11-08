Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть Ксения Мишина, Леся Никитюк и другие звезды

Леся Никитюк

Леся довольно часто выкладывает свои фото в социальную сеть. Особенно увлекают фотографии ведущей в телевизионных образах. Многие считают девушку настоящей красавицей. Однако поклонники с помощью искусственного интеллекта делают ее внешность еще более интересной.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Ксения Мишина

Актриса имеет широкую аудиторию поклонников, которые следят за звездой круглосуточно и также разрабатывают свой контент по фотографиям звезды сериала "Крипосна".

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Настя Каменских

Певица обладает нетипичными чертами лица и благодаря этому действительно выделяется из толпы. Но иногда поклонникам мало ее красоты и они делают фото Насти еще лучше с помощью искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Анна Кошмал

Звезда сериала "Сваты" пропагандирует натуральную красоту и в своем блоге подчеркивает это почти всегда. Однако ценители таланта Ани решили украсить ее на фото с помощью искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Тина Король

Украинская поп-дива всегда была очень популярна среди своих фанов, поэтому не удивительно, что и ее фото обработаны искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Даша Трегубова

О красоте этой актрисы можно умолчать, ведь она невероятна. Но поклонники нашли способ, чтобы сделать из Даши настоящую куколку.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

KOLA

Новая звезда украинской эстрады уже успела полюбиться зрителям и слушателям. И Настя стала в ряд с теми артистками, чьи фото поклонники используют в собственных креативных целях.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Надя Дорофеева

Неизменная тренер "Голоса страны" является одной из самых популярных певиц Украины. Ее фото тоже уже использовали слушатели для программ ИИ.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Алина Гросу

Певица и актриса имеет очень интересную внешность, но с помощью приложений искусственного интеллекта ее черты лица заиграли новыми красками.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Анна Тринчер

У Ани безумно большая аудитория, поэтому ее фото обработанные в специальных приложениях совсем не удивляют.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)

Рамина Эсхакзай

Фотографии популярной интервьюерки Рамины также обработали поклонники, чтобы показать, как она может выглядеть.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)