Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть Ксения Мишина, Леся Никитюк и другие звезды

Искусственный интеллект - это идеальный инструмент для креативщиков, дизайнеров и фотографов. Он может сделать то, что невозможно создать человеческими руками и умом простого человека. И ИИ довольно часто он создает интересные образы звездам.
О том, как искусственный интеллект видит украинских звезд, рассказывает и показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу поклонников селебрети.
Леся довольно часто выкладывает свои фото в социальную сеть. Особенно увлекают фотографии ведущей в телевизионных образах. Многие считают девушку настоящей красавицей. Однако поклонники с помощью искусственного интеллекта делают ее внешность еще более интересной.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Актриса имеет широкую аудиторию поклонников, которые следят за звездой круглосуточно и также разрабатывают свой контент по фотографиям звезды сериала "Крипосна".
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Певица обладает нетипичными чертами лица и благодаря этому действительно выделяется из толпы. Но иногда поклонникам мало ее красоты и они делают фото Насти еще лучше с помощью искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Звезда сериала "Сваты" пропагандирует натуральную красоту и в своем блоге подчеркивает это почти всегда. Однако ценители таланта Ани решили украсить ее на фото с помощью искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Украинская поп-дива всегда была очень популярна среди своих фанов, поэтому не удивительно, что и ее фото обработаны искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
О красоте этой актрисы можно умолчать, ведь она невероятна. Но поклонники нашли способ, чтобы сделать из Даши настоящую куколку.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Новая звезда украинской эстрады уже успела полюбиться зрителям и слушателям. И Настя стала в ряд с теми артистками, чьи фото поклонники используют в собственных креативных целях.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Неизменная тренер "Голоса страны" является одной из самых популярных певиц Украины. Ее фото тоже уже использовали слушатели для программ ИИ.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Певица и актриса имеет очень интересную внешность, но с помощью приложений искусственного интеллекта ее черты лица заиграли новыми красками.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
У Ани безумно большая аудитория, поэтому ее фото обработанные в специальных приложениях совсем не удивляют.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Фотографии популярной интервьюерки Рамины также обработали поклонники, чтобы показать, как она может выглядеть.
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские звезды (фото: instagram.com/beauty_retuoch)
Ранее мы рассказывали о том, что искусственный интеллект показал, какой вид могла бы выглядеть Дженнифер Энистон.
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