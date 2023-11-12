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Штучний інтелект показав, як може виглядати зірка найкасовішого фільму "Барбі" Марго Роббі

Як штучний інтелект бачить Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект - це сучасний та дійсно ідеальний інструмент для креативних людей. Адже його застосунки можуть зробити те, що неможливо створити людським розумом. І він доволі часто він створює цікаві образи зіркам.

Про те, як штучний інтелект бачить зірку фільму “Барбі” Марго Роббі, розповідає та показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку прихильників акторки.

Як Марго Роббі може виглядати за допомогою штучного інтелекту 

Прихильники акторки вирішили зробити фото за допомогою штучного інтелекту і показати, який вигляд може мати Роббі в житті та у кіно.

Звісно, всі застосунки штучного інтелекту роблять майже однакові кадри, вони просто змінюють зовнішність зірок та роблять їх більш ляльковими. Варто сказати, що він додав образам Марго здебільшого дитячих рис. 

Зрозуміло, що в реальності неможливо зустріти людей з такою ідеальною зовнішністю, бо це стандарти краси діснеївських принцес. Проте саме ці фото дають жінкам зайвий привід комплексувати з приводу своєї краси та відповідності стандартам. 

Штучний інтелект показав, як може виглядати Марго Роббі (фото: instagram.com/margotteliserobbie)

Та варто розуміти, що це лише тренд. А вони є актуальними лише певний проміжок часу. В той час, коли природність та доглянутість - це основа жіночої краси та впевненості у собі. 

Тож, фото головної акторки найпопулярнішого фільму "Барбі", жодним чином не вплинуть на її реальну красу, яку можна побачити у серіалах, фільмах та на особистій сторінці акторки в Instagram.

Оскільки Роббі стала прототипом ляльки "Барбі", то всі образи, які зробили прихильники, схожі на її персонажа у фільмі. Проте за основу взяті фотокартки з реального життя актриси.

Деякі з них особисті, деякі зі світських заходів, де Марго була у вишуканих образах та красивих вбраннях.

Штучний інтелект і робить іграшкові образи, але коли ці фото з зіркою лялькової історії, то виникає ще більше зацікавленості, чим же у фільмі її зовнішність відрізняється від фото, що спрограмував ШІ. 

Штучний інтелект показав, як може виглядати Марго Роббі (фото: instagram.com/margotteliserobbie)

Раніше ми розповідали про те, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі".

Також читайте наш матеріал про те, як можуть виглядати Ксенія Мішина, Леся Нікітюк та інші зірки.

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