RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть звезда кассового фильма "Барби" Марго Робби

Как искусственный интеллект видит Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект - это современный и действительно идеальный инструмент для креативных людей. Ведь его приложения могут сделать то, что невозможно сотворить человеческим разумом. И он довольно часто он создает интересные образы звездам.

О том, как искусственный интеллект видит звезду фильма "Барби" Марго Робби, рассказывает и показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу поклонников актрисы.

Как Марго Робби может выглядеть с помощью искусственного интеллекта

Поклонники актрисы решили сделать фото с помощью искусственного интеллекта и показать, какой вид может иметь Робби в жизни и в кино.

Конечно, все приложения искусственного интеллекта делают почти одинаковые кадры, они просто меняют облик звезд и делают их более кукольными. Стоит сказать, что он придал образам Марго в основном детские черты.

Понятно, что в реальности невозможно встретить людей с такой идеальной внешностью, потому что это стандарты красоты диснеевских принцесс. Однако именно эти фото дают женщинам лишний повод комплексовать по поводу красоты и соответствия стандартам.

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть Марго Робби (фото: instagram.com/margotteliserobbie)

Но следует понимать, что это только тренд. А они актуальны только определенный промежуток времени. В то время, когда естественность и ухоженность - это основа женской красоты и уверенности в себе.

Так, фото главной актрисы самого популярного фильма "Барби" никак не повлияют на ее реальную красоту, которую можно увидеть в сериалах, фильмах и на личной странице актрисы в Instagram.

Поскольку Робби стала прототипом куклы "Барби", то все образы, которые сделали поклонники, похожи на ее персонажа в фильме. Однако за основу взяты фотографии из реальной жизни актрисы.

Некоторые из них личные, некоторые со светских мероприятий, где Марго была в изысканных образах и красивых нарядах.

Искусственный интеллект и делает игрушечные образы, но когда эти фото со звездой кукольной истории, то возникает еще больше заинтересованности, чем же в фильме ее внешность отличается от фото, что спрограммировал ИИ.

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть Марго Робби (фото: instagram.com/margotteliserobbie)

Ранее мы рассказывали о том, как выглядела бы Дженнифер Энистон в сериале "Друзья".

Также читайте наш материал о том, как могут выглядеть Ксения Мишина, Леся Никитюк и другие звезды.

Читайте РБК-Украина в Google News
акторкаИскусственный интеллект