Штрафы для водителей мотоциклов, мопедов и скутеров в Украине: что нужно знать обязательно

Водителям двухколесных транспортных средств, таких как мотоциклы, мопеды и скутеры, тоже нужны права. А еще – они могут получить довольно большие штрафы за нарушения ПДД,
Какие штрафы могут получить водители мотоциклов, мопедов и скутеров и за что – рассказали в материале Bigmir.
Мотоцикл – серьезный транспорт, у которого есть возможность развивать большую скорость. На управление мотоциклом выдаются права категории А по достижению 16 лет.
Мопед – это младший брат мотоцикла, в нем уменьшенные двигатель и колеса. Для его вождения тоже нужны права – категории А1.
Скутер – самый младший транспорт в этой семье, который используют для перемещения на небольшие дистанции со скоростью 50 км/в час. В скутере нет коробки передач, педали газа, а все функции расположены на руле в виде дополнительных рычагов. Для скутера тоже нужны права – категории А1, которые также выдаются с 16 лет.
За езду на двухколесном транспортном средстве без прав можно получить штраф в размере 425 гривен (ст.126, ч. 1 КУоАП). Если права есть, но нет нужной категории, то размер штрафа будет намного больше – 3400 гривен (ст.126, ч.2 КУоАП).
Так как двухколесный транспорт не имеет дополнительной защиты в виде кузова, водители обязаны использовать дополнительную экипировку – шлем. За отсутствие шлема первый штраф – 510 гривен, второй – 850 гривен и, если правонарушение произошло повторно в течение 12 месяцев, транспортное средство могут конфисковать с возвратом за дополнительную плату.
Обязательным ношением шлема является также и для пассажиров за спиной водителя. Первый штраф составит – 510 гривен, второй – 850 гривен.
Кроме того, стоит помнить о том, что водитель мотоцикла, скутера или мопеда является полноценным участником дорожного движения и может получить точно такие же штрафы за нарушение ПДД, как и водители автомобилей.
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