Штрафы за снятые маски: Ляшко предупредил о массовых карантинных рейдах в Украине

В Украине контролировать соблюдение правила карантина будут 900 мобильных бригад во время рейдов. С нарушителями ограничений, в том числи и требования о масочном режиме, будут вести не только разъяснительные беседы, но и станут составлять админпротоколы.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе " Субботнее интервью " на "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, почему сейчас не штрафуют за отсутствие масок, чиновник рассказал, что состоялось совещание, в котором принимали участие все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Госпродпотребслужба, были привлечены главные санитарные врачи Украины и областей.

По итогам было создано 900 мобильных бригад, которые "будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима"

"Чтобы иметь результат от этих карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать - для этого именно будут работать эти рейдовые бригады с рейдовыми проверками, чтобы обнаруживать нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил Ляшко.

Министр уточнил, что это и разъяснительная работа, и штрафы.

Также чиновник объяснил, почему в Украине для граждан, привитых от COVID-19, остается актуальным требование о масках.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебречь противоэпидемиологическими правилам. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70-80% - дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, мы можем уже избавиться от масок на лице или нет", - рассказал Ляшко.

Он также добавил, что процесс снятия таких ограничений для вакцинированных - людей с COVID-сертификатами - на практике будет не прост, а прививки не гарантируют на 100%, что человек не может быть заразным.