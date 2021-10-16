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Штрафи за зняті маски: Ляшко попередив про масові карантинні рейди в Україні

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Субота 16 жовтня 2021 11:11
Штрафи за зняті маски: Ляшко попередив про масові карантинні рейди в Україні Колаж РБК-Україна: мобільні бригади контролюватимуть дотримання карантину в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні контролювати дотримання правила карантину будуть 900 мобільних бригад під час рейдів. З порушниками обмежень, в тому числі й вимоги про масочний режим, вестимуть не тільки роз'яснювальні бесіди, а й стануть складати адмінпротоколи.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в програмі "Суботнє інтерв'ю" на "Радіо Свобода".

Відповідаючи на питання, чому зараз не штрафують за відсутність масок, чиновник розповів, що відбулася нарада, в якій брали участь всі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба, були залучені головні санітарні лікарі України та областей.

За підсумками було створено 900 мобільних бригад, які "будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму"

"Щоб мати результат від цих карантинних обмежень потрібно їх дотримуватися. Тому якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися - для цього саме будуть працювати ці рейдові бригади з рейдовими перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - заявив Ляшко.

Міністр уточнив, що це і роз'яснювальна робота, і штрафи.

Також чиновник пояснив, чому в Україні для громадян, щеплених від COVID-19, залишається актуальною вимога про маски.

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли знехтувати протиепідеміологічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70-80% - далі ми будемо сідати і разом приймати рішення, чи ми можемо вже позбавитися масок на обличчі, чи ні", - розповів Ляшко.

Він також додав, що процес зняття таких обмежень для вакцинованих - людей з COVID-сертифікатами - на практиці буде не простий, а щеплення не гарантують на 100%, що людина не може бути заразною.

Нагадаємо, перед цим у поліції розповіли, як діятимуть правоохоронці на карантинних рейдах, і чи висадять з громадського транспорту за відсутність маски.

Також раніше повідомлялося про показові рейди для контролю масочного режиму на об'єктах критичної інфраструктури.

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Віктор Ляшко Карантин
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