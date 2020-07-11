Штрафы и рейды не пугают: в Одессе популярные ночные клубы игнорируют карантин (видео)

Ночные клубы в Одессе не соблюдают карантин (коллаж РБК-Украина)

Одесские ночные клубы работают всю ночь, не смотря на карантин

В Одессе популярные ночные клубы работают с нарушением карантинных ограничений и не закрываются после 23:00. Также посетители в развлекательных заведениях не соблюдают требования о дистанции и не носят маски.

По данным полиции, после рейдов правоохранителей, которые стали проводить с 25 мая, было составлено 152 административных протоколов за нарушение карантина в таких заведениях.

Среди таких, в частности, популярные ночные клубы на побережье Park Residence, "Ибица", "Итака", "Вестерн", Red Line и ресторан Solo, пишет местное издание "Пушкинская".

По словам главы одесской полиции Олега Беха, полицейские в ходе проверок обращали внимание на то, как персонал и посетители придерживаются карантинных ограничений. Отмечается, что отдыхающих в заведениях за нарушения запретов штрафуют редко, обычно наказывают администраторов и персонал.

В то же время в сети показали видео, как продолжают нарушать карантин в ночных клубах Одессы в Аркадии и Коблево, где заведения работали всю ночь, а закрываться после 23:00 никто и не думал.

На Telegram-канале "Картель" рассказали, что карантинные правила игнорировали в клубах "Итака", Park Residence, True Man, Public Beach Club Odessa и "Ибица" - кстати, в последнем заведении даже засветился популярный хореограф Влад Яма, который праздновал 10 июля свой день рождения.

"Карантин? Маски? Дистанция? Ответы на эти вопросы - на видео", - пишут в паблике. Ролики можно посмотреть по этой ссылке.

"Штрафы в 17 тыс. гривен за нарушение карантина владельцев клубов не пугают. Многие посетители могут за ночь потратить на себя в разы больше", - отмечается в сообщении на Telegram-канале Pavlovsky News.

"Одесса карантин не ощущает. От слова совсем. Сравнивая с Киевом, такое мировосприятие просматривается во всем: в отношении горожан к коронавирусу, действиям бизнеса и местной власти. В Мекке клубных тусовок - Аркадии - также без изменений. О карантине можно догадаться только после прочтения новостей в интернете", - говорится в материале.

Ранее мы писали о том, что в ночном клубе Киева на танцполе умер парень, а заведение работало в карантин.

Как сообщалось ранее, в Киеве за нарушения карантина закрыли два ночных клуба.