Штрафы без предупреждений: как и за какие "грехи" будут наказывать украинских пешеходов и водителей

Эксперты проанализировали отдельные аспекты этого закона, и представили анализ ряда изменений как "мелких" нарушений, так и более серьезных.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Сейчас по статье 127 КоАП за переход дороги на красный свет или переход в неположенном месте, а также невыполнение других требований ПДД пешеходы могут отделаться предупреждением со стороны полиции (или штрафом 51 грн). По новому закону им будет грозить штраф 255 грн. При этом предупреждения исключается, то есть штрафовать смогут сразу.

Для велосипедистов штраф увеличивается с 85 грн до 340 грн.

Если же пешеход или велосипедист пьяные, то штраф автоматически увеличивается до 680 грн.

А если их действия повлекли создание аварийной обстановки на дороге, то им придется заплатить 850 грн.

Пассажир по требованию полицейских должен выходить из авто

Ч. 1 статьи 18 дополняется абзацами следующего содержания:

Пассажир, то есть лицо, которое пользуется транспортным средством, но не причастен к управлению им, обязан:

во время остановки ТС по требованию полицейского находиться на своем месте до соответствующего распоряжения или требования полицейского;

по требованию полицейского выйти из ТС.

Также статья 523 дополнена нормой, что к полномочиям Национальной полиции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения относится организация в установленном порядке сопровождения и обеспечения безопасного движения транспортных средств специального и специализированного назначения.

За какие нарушения водителям увеличили штрафы

За нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами штраф увеличен с 51 до 510 грн.

За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч штраф увеличили с 510 грн до 1700 грн

За оставление места ДТП штраф подняли с 255 грн до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на 1-2 года или без такового.

За управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять, штраф увеличили с 510 грн до 3400 грн, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС)

За управление ТС лицом, лишенным такого права штраф увеличен с 510 грн до 20 400 грн, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

Добавим, что теперь передать нарушителя ПДД "на поруки" коллективу или ОО будет нельзя, если водитель был пьян за рулем, или ездил без прав.

Несовершеннолетние (лиц в возрасте от 16 до 18 лет) за пьяную езду подлежат административной ответственности на общих основаниях.

Ужесточение наказаний за пьяную езду

Была усилена ответственность за езду в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: