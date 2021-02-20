Штрафи без попереджень: як і за які "гріхи" каратимуть українських пішоходів та водіїв

В Україні посилюють покарання за порушення правил дорожнього руху, і більш суворі санкції будуть застосовуватися не тільки до водіїв, а й до пішоходів та велосипедистів. Верховна Рада 16 лютого вже підтримала законопроект №2695, і тепер документ, як очікується, незабаром підпише президент.
Повний текст проекту закону поки не опублікований, проте журналістам "Судово-юридичної газети" став відомий текст, який був проголосований разом з правками.
Експерти проаналізували окремі аспекти цього закону, та представили аналіз низки змін як "дрібних" порушень, так і більш серйозних.
Наразі за статтею 127 КпАП за перехід дороги на червоне світло або перехід в недозволеному місці, а також невиконання інших вимог ПДР пішоходи можуть відбутися попередженням з боку поліції (або штрафом 51 грн). За новим законом їм буде загрожувати штраф 255 грн. При цьому попередження виключається, тобто штрафувати зможуть відразу.
Для велосипедистів штраф збільшується з 85 грн до 340 грн.
Якщо ж пішохід чи велосипедист п'яні, то штраф автоматично збільшується до 680 грн.
А якщо їх дії спричинили створення аварійної обстановки на дорозі, то їм доведеться заплатити 850 грн.
Ч. 1 статті 18 доповнюється абзацами наступного змісту:
Пасажир, тобто особа, яка користується транспортним засобом, але не причетна до керування ним, зобов'язаний:
Також статтю 523 доповнено нормою, що до повноважень Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить організація в установленому порядку супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення.
Додамо, що тепер передати порушника ПДР "на поруки" колективу або ГО буде не можна, якщо водій був п'яний за кермом, або їздив без прав.
Неповнолітні (особи у віці від 16 до 18 років) за п'яну їзду підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.
Була посилена відповідальність за їзду в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння:
Як повідомлялося, нещодавно суд у Львові відпустив винуватця смертельної ДТП з 3-річною дівчинкою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіїв в Україні чекають нові штрафи.