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Штрафи за фейки: як карають в Україні за нагнітання паніки

STYLERЖиття    03.07.2020 - 16:30
Штрафи за фейки: як карають в Україні за нагнітання паніки
Штрафи за фейки в Україні (фото: РБК-Україна)

СБУ моніторить сайти і соцмережі в пошуках розповсюджувачів фейків та панікерів

Під Сумами оштрафували чоловіка за поширення фейкових повідомлень про коронавірус і нагнітання паніки в регіоні.

32-річний житель міста Кролевець розмістив в соціальній мережі неправдиву інформацію про кількість хворих COVID-19 на одному з підприємств. Про це передає місцеве видання 05453.com.ua.

Зазначається, що співробітники СБУ проводили моніторинг інтернет-видань та пабліків, і так виявили фейковий пост чоловіка. Неправдиві відомості він опублікував в мережі у квітні.

За версією правоохоронців, такі помилкові чутки могли викликати паніку серед населення.

Після цього справу передали в місцевий відділ поліції, а потім вже направили до суду.

У результаті чоловіка оштрафували на 170 гривень. Крім того, юзеру довелося також сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.

За поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, громадян притягають до адміністративної відповідальності в рамках статті 173-1 КУпАП.

Нагадаємо, що в квітні СБУ викрила понад 200 агітаторів, які поширюють фейки про COVID-19.

Вже в наступному місяці спецслужби відзвітували про виявлення 323 панікерів і заявили, що щодо 16 агітаторів, які діяли за завданням російської сторони, були відкриті справи. Тут уже мова йде про кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 КК).

Раніше ми писали про те, що в Україні за перепост фейків про коронавірус можуть оштрафувати.

Також повідомлялося, що недавно Супрун дала корисні поради про інформаційну гігієну та пояснила, як розпізнавати фейки.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України штраффейк
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