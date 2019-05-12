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Штрафы за "евробляхи": автовладельцы готовят ответный удар

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 10:44
Штрафы за "евробляхи": автовладельцы готовят ответный удар
Коллаж РБК-Украина

"Евробляхеры" не собираются уступать

Штрафы за "евробляхи" начнутся с 24 мая. Парламент решил подойти к проблеме со всей серьезностью, ужесточив наказания вплоть до конфискации. Однако украинцы не намерены с этим мириться и уже заявляют о будущих протестах.

По 50%-й скидке на акциз украинцы успели растаможить 218 тыс. авто на иностранных номерках, а в апреле украинскую регистрацию получили еще 22,5 тыс. подержанных авто. Однако остались те, кто не растаможился, и они готовятся выходить на протесты. Собственники "евроблях" объявили о проведении акции под Верховной Радой 15 мая.

Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: автовладельцы готовят ответный ударИллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый день акции под зданием парламента обещают провести мирно, в рамках действующего законодательства. "Если протесты не помогут, то будем стоять до последнего. Это будет массовая акция и, я думаю, что представители власти должны решить вопрос", - сообщил Ярошевич.

Чтобы конфликт не разгорелся до больших масштабов, "евробляхерам" могут пойти на уступки, отложив меры наказания. В парламенте зарегистрировали законопроект №10263, который предлагает перенести введение новых штрафов и конфискации авто на 180 дней.

Как сообщалось ранее, согласно статистике ГПС за первый квартал 2019 года границу пересекли на 460 тысяч автомобилей меньше, чем за такой же период в 2018 году.

Также мы писали о том, что владельцы евроблях не спешат узаконивать свои автомобили из-за ряда причин.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

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