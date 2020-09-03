Штрафуют не тех: в Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД
Четверг 03 сентября 2020 15:19
Новина українською
Автофиксация нарушений ПДД в Украине (фото: pixabay.com)
В Конституционный Суд поступила жалоба на камеры фиксации нарушений ПДД
В Украине могут признать неконституционной автоматическую фиксацию нарушений ПДД, которая стартовала с июня на дорогах страны. Такая жалоба поступила в Конституционный Суд.
В частности, было обжаловано положение КоАП, согласно которому можно привлечь к административной ответственности лицо, на которое зарегистрировано авто, снятое камерами в момент нарушения правил. Об этом замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале.
Суть проблемы заключается в том, что владелец транспортного средства и человек, совершивший правонарушение за рулем могут быть разными людьми, однако ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано ТС.
Автор жалобы заявляет, что в таком случае нарушается:
- принцип индивидуального характера юридической ответственности;
- презумпция невиновности лица;
- право на профессиональную юридическую помощь (постановление о наложении административного взыскания может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности).
При этом Совгиря предоставила ряд аргументов о конституционности системы автофиксации нарушений ПДД:
- ограничение прав является пропорциональным той цели, которую планируется достичь: обеспечение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья граждан;
- КУоАП устанавливает не презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем (собственником). При этом эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпции такого рода не противоречит практике ЕСПЧ;
- автоматическая фиксация правонарушений исключает коррупционную составляющую и положительно зарекомендовала себя в Австрии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции;
- по делу "Фальк против Нидерландов" Европейский суд по правам человека признал правомерным ответственность именно владельцев транспортных средств.
Ранее сообщалось, что украинских водителей будут штрафовать за "модные" номера.
Напомним, ранее в МВД объяснили украинцам, как при автофиксации нарушений ПДД не получить штраф по ошибке.
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