Штрафуют не тех: в Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД

Автофиксация нарушений ПДД в Украине (фото: pixabay.com)

В Конституционный Суд поступила жалоба на камеры фиксации нарушений ПДД

В Украине могут признать неконституционной автоматическую фиксацию нарушений ПДД, которая стартовала с июня на дорогах страны. Такая жалоба поступила в Конституционный Суд.

В частности, было обжаловано положение КоАП, согласно которому можно привлечь к административной ответственности лицо, на которое зарегистрировано авто, снятое камерами в момент нарушения правил. Об этом замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале.

Суть проблемы заключается в том, что владелец транспортного средства и человек, совершивший правонарушение за рулем могут быть разными людьми, однако ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано ТС.

Автор жалобы заявляет, что в таком случае нарушается:

принцип индивидуального характера юридической ответственности;

презумпция невиновности лица;

право на профессиональную юридическую помощь (постановление о наложении административного взыскания может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности).

При этом Совгиря предоставила ряд аргументов о конституционности системы автофиксации нарушений ПДД:

ограничение прав является пропорциональным той цели, которую планируется достичь: обеспечение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья граждан;

КУоАП устанавливает не презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем (собственником). При этом эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпции такого рода не противоречит практике ЕСПЧ;

автоматическая фиксация правонарушений исключает коррупционную составляющую и положительно зарекомендовала себя в Австрии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции;

по делу "Фальк против Нидерландов" Европейский суд по правам человека признал правомерным ответственность именно владельцев транспортных средств.

Ранее сообщалось, что украинских водителей будут штрафовать за "модные" номера.

Напомним, ранее в МВД объяснили украинцам, как при автофиксации нарушений ПДД не получить штраф по ошибке.