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Штрафи, які можуть отримати мешканці квартир в Україні: список правопорушень

За що можна отримати штраф, якщо ви живете у квартирі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні переважна більшість нерухомості в Україні припадає на багатоквартирні будинки. І якщо про систему штрафів і загальну відповідальність для власників приватних будинків нам відомо, то для квартир - ні.

За що власники квартир можуть отримати штраф - читайте в матеріалі Styler.

Шум або голосний ремонт

Якщо ви живете у квартирі, то потрібно враховувати, що за вашими стінами живуть інші люди. Для підтримки хороших стосунків та уникнення конфліктів, варто думати про сусідів.

Таким чином у квартирі не можна шуміти з 22:00 до 8:00 у вихідні та з 21:00 до 8:00 у робочі дні. У цей час не можна:

  • гучно кричати, співати тощо
  • здійснювати ремонтні роботи
  • використовувати звуковідтворювальну апаратуру
  • запускати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби

За порушення цих правил будьте готові сплатити штраф у розмірі від 85 до 255 гривень для приватних осіб та 255 до 510 гривень для підприємств.

Варто зазначити, що дитячий плач або шум домашніх тварин ваших сусідів законом не регулюється. У такому випадку потрібно звертатися до служби опіки або служби захисту прав тварин.

А якщо ви порушуватимете спокій сусідів ремонтом, то вони мають повне право викликати поліцію.

Зміна планування квартири

Звісно, у своєму помешканні ви можете змінювати те, що вам потрібно. Однак у цьому випадку є певні обмеження. Наприклад, не можна:

  • збільшувати площу санвузлів через житлові приміщення або змінювати їхнє розташування
  • порушувати цілісність несучих конструкцій
  • демонтувати балконні блоки
  • розбирати зовнішні стіни, щоб об'єднати кімнату та балкон
  • переносити на балкони батареї центрального опалення

За подібні дії ви можете отримати покарання на суму від 1 700 до 4 250 гривень.

За крадіжку електроенергії

У цьому випадку порушеннями будуть:

  • сама крадіжка електроенергії
  • невстановлення приладів обліку
  • пошкодження приладів обліку
  • втручання у роботу електролічильників

За незаконне використання електроенергії та інші види порушень, вас можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 000 гривень.

Раніше ми розповідали про шахрайські схеми на ринку нерухомості в Україні.

Читайте також, чому українці за кордоном ризикують втратити квартири в Україні.

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