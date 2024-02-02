Штраф 40 тисяч і вилучення авто: адвокат розповів про покарання у законопроекті про мобілізацію

В Україні громадян можуть жорстоко карати за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК. А саме обмежити у праві керування автомобілем. Про це йдеться у законопроекті, внесеному Кабінетом міністрів до Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Що відомо про обмеження

В проєкті закону про мобілізацію за неявку по повістці пропонується обмежувати у праві керування, виїзду за кордон та арештовувати рахунки.

Адвокат розповів, чому водіям доведеться заплатити космічний штраф у розмірі 40 800 грн із позбавленням права керування від 5 до 7 років та вилученням авто.

За словами фахівця, це не новий метод впливу, він застосовується і зараз щодо боржників за аліментами та накладається на підставі постанови державного чи приватного виконавця.

Якщо такого боржника зупиняє поліція і виявляє порушення, то у нього вилучаються права, складається протокол за ч. 3 ст. 126 КУпАП: керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування, а справа передається до районного суду.

Сімутін зазначив, що санкція статті передбачає лише позбавлення права керування від 3 до 6 місяців, яке суди майже завжди застосовують.

Який штраф

Частина 5 ст. 126 КУпАП, якою передбачена відповідальність за повторне протягом року вчинення правопорушення, за яким вас вже притягли до відповідальності.

Також вказаний штраф у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 40 800 грн), з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього.

Фахівець зазначив, якщо санкція статті, за якою вас притягують до відповідальності, передбачає позбавлення прав, а ч. 3 ст. 126 КУпАП таке передбачає, то поліцейський має право вилучити транспортний засіб і поставити на штрафмайданчик.

До того ж, якщо у вас заблокують рахунки і ви не зможете сплатити штраф та забрати авто зі штрафмайданчика вчасно, то сума збільшиться.