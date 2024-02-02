Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації

Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Як пропонують змінити вік, за яким військовозобов'язаних зможуть мобілізувати до Збройних Сил України, у коментарі РБК-Україна аналізує Андрій Лавренюк, юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери".

З якого віку можуть забирати в ЗСУ за новим законопроектом

"Призовний вік та його регулювання в Україні в період воєнного стану викликає обговорення та роздуми. Це пов’язано тим, що недавно оприлюднили новий законопроект № 10378. В ньому фігурує саме 25 років. Більше того, Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Він станом на сьогодні перебуває на підписі у президента України", – каже експерт.

В умовах геополітичних напружень це стає необхідністю для забезпечення національної безпеки України. Але важливо балансувати ці потреби із захистом прав та інтересів молоді, яка перебуває в призовному віці, вважає Андрій Лавренюк.

"Варто розуміти, що зниження віку призовників не є вирішенням питання. Адже ті, хто не проходив строкову службу і не має базових навичок та знань у військовій справі, не зможе забезпечити належну підтримку і заміну військовим, які повернуться з зони бойових дій на ротацію, або будуть звільненні за станом здоров’я", – висловлює він думку.

З одного боку, зменшення призовного віку в період воєнного стану є стратегічним заходом для формування потрібних резервів у Збройних силах.

Забезпечення країни національною безпекою вимагає активної участі та готовності молодого покоління до служби у військових справах, але з іншого вони мають бути підготовленні заздалегідь і бути готовими вступити до лав Сил оборони, якщо в цьому буде потреба.

Фото: ВР вже прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Він зараз на підписі у президента (Getty Images)

"Саме для цього у новому законопроекті Закону №10378 було висунуто ідею базової військової підготовки для осіб віком до 25 років, яка проходитиме у Збройних силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних знань, вмінь та навичок, для захисту Батьківщини. Громадяни зможуть самі обирати рік і період проходження базової військової підготовки до досягнення 25 років", – зауважує юрист ЮК "Приходько та партнери".

Які категорії військовозобов'язаних можуть запровадити

Таким чином формується такий розподіл громадян віком від 18 до 60 років на такі категорії:

Допризовники – особи які підлягають взяттю на військовий облік;

Призовники – особи які взяті на військовий облік;

Військовослужбовці – особи які проходять військову службу;

Військовозобов’язані – особи які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань;

Резервісти – особи які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших збройних формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та особливий період.

"Повертаючись до запровадження "базової військової підготовки" – особи які пройшли цю підготовку будуть віднесенні до статусу військовозобов’язаних, а отже мають стати на військовий облік, в територіальних центрах комплектування за місцем проживання", – відзначає фахівець.

Таким чином, якщо у чинне законодавство внесуть зміни, призовний вік буде зменшено до 25 років, але особи які будуть підлягати мобілізації, будуть вже мати базову загально-військову підготовку.

Зверніть увагу. "Даний законопроект раніше був відкликаний, і поки не є офіційним джерелом інформації. Ці запровадження можуть бути неприйняті або відредаговані", – каже юрист.