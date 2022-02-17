Штормовой ветер с дождями и потепление: циклон Ylenia принесет в Украину "динамичную погоду"

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет необычно теплая как для последнего месяца зимы, со значительными осадками на большей части территории страны, а также ожидается усиление ветра вплоть до штормовых значений.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и Наталки Диденко в Facebook.
На синоптическую картину будут влиять атмосферные фронты северного циклона Ylenia, который пришел на смену антициклона Ingo, "ответственного" за сухую и солнечную погоду в последние дни.
Так, предупреждают специалисты, в конце недели погода станет "приобретать достаточно динамичный характер".
Ночные морозы в четверг исчезнут, температура воздуха будет повышаться, особенно в южных регионах, где столбики термометров поднимутся до +12... +14 градусов. В среднем же по стране днем прогнозируется около +5... +11 градусов.
Значительно разгуляется ветер, сила порывов станет достигать 15-22 метров в секунду.
Дожди 17 февраля пройдут в западных, северных и центральных областях, а в Карпатах осадки будут интенсивными, ожидается также мокрый снег.
В то же время на юге страны дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером, отмечает Диденко.
В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухая погода.
Карта погоды в Украине 17 февраля (фото: meteo.gov.ua)
Как уточняется в прогнозе Укргидрометцентра, далее до конца недели температура воздуха останется приблизительно такой же, но ореол осадков будет меняться.
Так, в пятницу, 18 февраля, дожди охватят уже всю территорию страны; в субботу, 19 февраля, осадки останутся лишь в западных и северных областях; а в воскресенье, 20 февраля, в западных регионах, а также в Одесской и Луганской областях.
Карта погоды в Украине 18 февраля (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоды в Украине 19 февраля (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоды в Украине 20 февраля (фото: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее синоптики в своем прогнозе рассказали, когда закончится зимняя погода в Украине.