Штормовой ветер и дожди: синоптики огорчили новым прогнозом на Пасху

Погода в Украине на Пасху, 19 апреля, будет сопровождаться сильным ветром и низкими ночными градусами. Температура воздуха ночью будет еще довольно холодной, около 1 - 6 градуса тепла, температура днем достигнет в некоторых областях +13 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу эксперта, 18 апреля и на Пасху в большинстве областей ожидается сухая погода.

"Исключения: в ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами - дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19-го апреля в Одесской области", - написала Диденко.

Направление ветра будет западным, северо-западным, 5-12 м /с, с завтрашнего дня в восточных областях порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в Украине ночью 1 +6 градусов, на севере местами заморозки 0-3 градуса, днем ​​+11 +16 градусов, в северных областях +9 +13 градусов.

По прогнозу синоптика, направление ветра изменится уже после выходных, а количество дождей усилится, что будет благоприятно способствовать уменьшению смога, от которого потерпают жители Киева и Киевской области.

"В понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов , 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится. Его направление будет северным и северо-западным", - отметила синоптик.

Синоптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Киеве станет чище воздух.