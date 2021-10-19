Штормовой ветер и до 20 градусов тепла: после короткого потепления придет мокрый снег

Со среды, 20 октября, в Украине потеплеет. Дневная температура воздуха поднимется до +16 +18 градусов.

"Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые будут греться при температуре +12 +16 градусов. На Западе Украины даже до +18 градусов. Холод задержится на Востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем +7 +11 градусов. Далее, 21-22 октября теплая погода охватит практически всю нашу территорию, а в западных областях местами возможно до +19 +22 градусов", - рассказала Диденко.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ближайшая ночь в восточных и северных областях будет холодная, ожидается от -3 до +1 градуса.

Она объяснила, что с северо-запада давит мощный циклон, а на юге Европы стоит антициклон и это противостояние принесет сильный, местами до штормовых порывов, ветер. Завтра он ожидается в западных и северных областях, а в четверг – во всех регионах.

Карта погоды

"Из-за сильного влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны, разве что в среду атмосферный залетный фронт черкнет немного дождя местами в западных областях", - предупредила синоптик.

В Киеве 20 октября дожди не прогнозируются и существенно потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Ожидается юго-восточный ветер, 21 и 22 октября порывы будут до штормовых значений. В четверг и пятницу температура воздуха в столице поднимется до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 20 октября

Когда в Украине похолодает

Как отмечает Наталка Диденко, уже 23 и 24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

В большинстве областей 24 октября ночная температура воздуха упадет до +3 +5 градусов, днем ожидается на севере и западе до +7 +9 градусов, в центре до +10 градусов. В южных и восточных областях до +10 +14 градусов.

На севере, северо-востоке, а также в Киеве в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 24 октября