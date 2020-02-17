Штормовой циклон Victoria уже в Украине: синоптики выступили с предупреждением

Погода в Украине (фото: Dan Kitwood/Getty Images)

Погода в Украине будет ветреной

Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет ветреной: порывы ветра могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +13. Также ожидается переменная облачность, но осадков не будет.

Синоптик Наталья Диденко указывает, что такая погода будет обусловлена влиянием циклона Victoria с несколькими центрами. Этот мощный и активный циклон не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии. Об этом она написала в своем микроблоге в Facebook.

Карта (facebook.com/tala.didenko)

"Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))", — пишет синоптик.

Также Диденко отмечает, что понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. В течение дня температура воздуха на западе, в центре, на юге и севере страны повысится до +5… +13 градусов. Только в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5… −9 градусов, а завтра днем +1… +4 градуса.

"Осадки — маловероятны, солнце будет иметь больше шансов. И пора, так как уже не то что календарная зима, но и февраль перевалил за середину", — пишет она.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 17 февраля ожидается теплая погода, днем - +6… +9 градусов, порывистый ветер, без осадков.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям определила в Киеве I уровень опасности.

"В Киеве в ближайшее время и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15−18 м/с (I уровень опасности)", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее климатолог ошарашил украинцев прогнозом.