Штани карго, коротка дублянка та пуховик: які тренди обирають Надя Дорофєєва та колишня Остапчука

Надя Дорофєєва

Як і багато українських інфлюенсерів і знаменитостей, артистка має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram світлинами як у повсякденних і стрітстайл-луках, так і образами зі зйомок і різних заходів.

Дорофєєва показала тренди зими 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Цього разу популярна українська співачка Надя Дорофєєва вирушила зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним у відпустку.

Дорофєєва на відпочинку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара орендувала будиночок у горах, щоб бути якомога далі від цивілізації. Там вона показала затишний образ з пуховиком, який зможе повторити кожна.

Співачка показала образ на зимовий сезон (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Для розслабленого образу артистка обрала пуховик молочного відтінку в стилі оверсайз. Його вона доповнила сірими спортивними штанами та трендовою шапкою з відворотом у тон до куртки. Завершували лук Дорофєєвої стильні хутряні уггі.

Надя Дорофєєва і Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка і юристка Христина Горняк також вирушила на минулих вихідних на відпочинок зі своїми подругами. Вона вибрала готельний комплекс зі спа у Львівській області.

Горняк продемонструвала відразу кілька трендів у своїх луках. Вона обрала коротку дублянку рудого відтінку з великим коміром і хутром контрастного кольору. До слова, такі моделі з натуральної овчини забезпечать тепло і захист від холоду навіть у найморозніші дні.

Горняк показала стильну дублянку на зиму 2025 (фото: instagram.com/kristygor)

Також Горняк доповнила образ трендовими штанами карго з накладними кишенями та затяжками знизу, однотонним гольфом-водолазкою з блискавкою на шиї й грубими черевиками з коричневої замші.

Зазначимо, що штани карго справді залишаються в тренді і взимку 2025 року, поєднуючи зручність, стиль і функціональність. Цей фасон продовжує бути популярним завдяки своїй універсальності та здатності адаптуватися під різні стилі.

Образ колишньої Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

У 2025 році моделі штанів карго стають більш утепленими, з використанням теплих матеріалів, як-от фліс, вовна або спеціальний синтепон. Це робить їх ідеальними для зимових холодів.

Христина Горняк на відпочинку (фото: instagram.com/kristygor)

Також у тренді карго з безліччю кишень, ременів і застібок, що підкреслює військовий або мілітарі-стиль. Ці елементи роблять штани більш функціональними та стильними.

Христина Горняк у штанах карго (фото: instagram.com/kristygor)