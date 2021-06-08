Штаммы коронавируса получили новые официальные имена: какие и зачем

В ВОЗ официально приняли новые обозначения для разных штаммов коронавируса. Для обозначения различных мутаций COVID-19 рекомендуется использовать буквы греческого алфавита вместо названия стран, где они были зарегистрированы.
Как теперь будут называться штаммы коронавируса и зачем это нужно, объяснили в сообщении на официальном сайте ВОЗ.
Специалисты считают, что использование привязки стран, британский, индийский и другие штаммы – негативно влияет на имидж государств, в том числе и на туристическую репутацию.
В ВОЗ отмечают, что быстро привыкнуть к новым названиям будет трудно, но нужно использовать новые обозначения штаммов в СМИ, чтобы они быстрее стали использоваться.
Британский штамм получил название греческой буквы Альфа.
Южноафриканский штамм теперь будет называться Бета.
Индийский штамм получил название Дельта.
Еще один подвид коронавируса, который был обнаружен в октябре 2020 года получил название Каппа.
Также есть и другие разновидности коронавируса, которые менее распространены. Это Эта-штамм, у которого нет географической привязки.
Два бразильских штамма – Зета и Гамма.
В США есть еще два штамма – Ипсилон и Йота.
На территории Филиппин был обнаружен в январе 2021 года еще один штамм, и он получил название Тета.
У каждой мутации коронавируса есть свое научное название, которое состоит не только из аббревиатур, но и из букв и цифр. Ее отменять не будут, но применять будут вместе с греческим названием.
Если ученые откроют более 24 новых штаммов коронавируса, то греческого алфавита не хватит. Но в таком случае в ВОЗ пообещали придумать новую систему названий.
В издании Comments создали инфографику, которая показывает географическое расположение штаммов, их новые название и даты появления.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют коронавирусом.