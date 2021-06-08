Штами коронавірусу отримали нові офіційні назви: які і для чого

У ВООЗ офіційно прийняли нові позначення для різних штамів коронавірусу. Для позначення різних мутацій COVID-19 рекомендується використовувати букви грецького алфавіту замість назви країн, де вони були зареєстровані.
Як тепер будуть називатися штами коронавірусу і навіщо це потрібно, пояснили в повідомленні на офіційному сайті ВООЗ.
Фахівці вважають, що використання прив'язки країн, Британський, Індійський та інші штами – негативно впливає на імідж держав, в тому числі й на туристичну репутацію.
У ВООЗ зазначають, що швидко звикнути до нових назв буде важко, але потрібно використовувати нові позначення штамів у ЗМІ, щоб вони швидше стали використовуватися.
Британський штам отримав назву грецької літери Альфа.
Південноафриканський штам тепер буде називатися Бета.
Індійський штам отримав назву Дельта.
Ще один підвид коронавірусу, який був виявлений в жовтні 2020 року отримав назву Каппа.
Також є й інші різновиди коронавірусу, які менш поширені. Це Єта-штам, у якого немає географічної прив'язки.
Два Бразильських штами – Зет і Гама.
У США є ще два штами – Іпсилон і Йота.
На території Філіппін був виявлений в січні 2021 року ще один штам, і він отримав назву Тета.
У кожної мутації коронавірусу є своя наукова назва, яка складається не тільки з абревіатур, але і з букв і цифр. Її скасовувати не будуть, але застосовувати будуть разом з грецькою назвою.
Якщо вчені відкриють понад 24 нових штамів коронавірусу, то грецького алфавіту не вистачить. Але в такому випадку в ВООЗ пообіцяли придумати нову систему назв.
У виданні Comments створили інфографіку, яка показує географічне розташування штамів, їх нову назву і дату появи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус.