Штами коронавірусу отримали нові офіційні назви: які і для чого

Чому штами коронавірусу перейменували

Фахівці вважають, що використання прив'язки країн, Британський, Індійський та інші штами – негативно впливає на імідж держав, в тому числі й на туристичну репутацію.

У ВООЗ зазначають, що швидко звикнути до нових назв буде важко, але потрібно використовувати нові позначення штамів у ЗМІ, щоб вони швидше стали використовуватися.

Як тепер будуть називатися штами коронавірусу

Британський штам отримав назву грецької літери Альфа.

Південноафриканський штам тепер буде називатися Бета.

Індійський штам отримав назву Дельта.

Ще один підвид коронавірусу, який був виявлений в жовтні 2020 року отримав назву Каппа.

Також є й інші різновиди коронавірусу, які менш поширені. Це Єта-штам, у якого немає географічної прив'язки.

Два Бразильських штами – Зет і Гама.

У США є ще два штами – Іпсилон і Йота.

На території Філіппін був виявлений в січні 2021 року ще один штам, і він отримав назву Тета.

У кожної мутації коронавірусу є своя наукова назва, яка складається не тільки з абревіатур, але і з букв і цифр. Її скасовувати не будуть, але застосовувати будуть разом з грецькою назвою.

Якщо вчені відкриють понад 24 нових штамів коронавірусу, то грецького алфавіту не вистачить. Але в такому випадку в ВООЗ пообіцяли придумати нову систему назв.

У виданні Comments створили інфографіку, яка показує географічне розташування штамів, їх нову назву і дату появи.

Нові назви штамів коронавірусу