Штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза: как уберечься

Специалисты опирают на данные, которые свидетельствуют о более чем 43 тысяч случаев COVID-19, зарегистрированных в Англии в период с 29 марта по 23 мая 2021 года.

Что показало исследование

По словам соавтора исследования Энн Пресанис, если бы не было вакцины от коронавируса, то эпидемия через Дельту создала бы большие последствия и бремя для системы здравоохранения.

Доля случаев, связанных с Альфа-штаммом (подтвержденным секвенированием), составила в среднем 80% за весь период (99,8% в первую неделю, снизившись до 34,8% в последнюю), а 20% были связаны с дельта-вариантом.

Три четверти из них (74%) не были вакцинированы, а четверть (24%) получили только разовую дозу, при этом полностью вакцинированные люди составляют лишь 1,8% инфекций. 2,3% Дельта - положительные случаи были госпитализированы в течение двух недель после положительного результата теста, по сравнению с 2,2% случаев Альфа-варианта.

Кроме того, пациенты, которые поражены штаммом Дельта, были заметно моложе, со средним возрастом 29 лет по сравнению с 31 годом для варианта Альфа.

Также соавтор добавил, что результаты этого исследования говорят нам прежде всего о риске госпитализации для тех, кто не вакцинирован или частично вакцинирован.

Симптомы штамма Дельта

Симптомы этого штамма немного отличаются от симптомов обычного коронавирус, среди основных:

головная боль;

боль в горле;

насморк;

лихорадка.

Также главным симптомом номер один для людей с вариантом Дельта – это головная боль, за которым следует боль в горле, насморк и лихорадка. Следующий - это кашель, однако, он встречается редко.

Кроме того, потеря обоняния не входит в число 10 основных симптомов, которые проявляются у людей со штаммом Дельта.