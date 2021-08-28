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Штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза: как уберечься

Автор: Тетяна Самарук

В Британии ученые сообщили, что люди у которых обнаружили коронавирус Дельта, в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за болезни. Поэтому медики призывают делать прививки от болезни.

Об этом пишет le Figaro.

Специалисты опирают на данные, которые свидетельствуют о более чем 43 тысяч случаев COVID-19, зарегистрированных в Англии в период с 29 марта по 23 мая 2021 года.

Что показало исследование

По словам соавтора исследования Энн Пресанис, если бы не было вакцины от коронавируса, то эпидемия через Дельту создала бы большие последствия и бремя для системы здравоохранения.

Доля случаев, связанных с Альфа-штаммом (подтвержденным секвенированием), составила в среднем 80% за весь период (99,8% в первую неделю, снизившись до 34,8% в последнюю), а 20% были связаны с дельта-вариантом.

Три четверти из них (74%) не были вакцинированы, а четверть (24%) получили только разовую дозу, при этом полностью вакцинированные люди составляют лишь 1,8% инфекций. 2,3% Дельта - положительные случаи были госпитализированы в течение двух недель после положительного результата теста, по сравнению с 2,2% случаев Альфа-варианта.

Кроме того, пациенты, которые поражены штаммом Дельта, были заметно моложе, со средним возрастом 29 лет по сравнению с 31 годом для варианта Альфа.

Также соавтор добавил, что результаты этого исследования говорят нам прежде всего о риске госпитализации для тех, кто не вакцинирован или частично вакцинирован.

Симптомы штамма Дельта

Симптомы этого штамма немного отличаются от симптомов обычного коронавирус, среди основных:

  • головная боль;
  • боль в горле;
  • насморк;
  • лихорадка.

Также главным симптомом номер один для людей с вариантом Дельта – это головная боль, за которым следует боль в горле, насморк и лихорадка. Следующий - это кашель, однако, он встречается редко.

Кроме того, потеря обоняния не входит в число 10 основных симптомов, которые проявляются у людей со штаммом Дельта.

Ранее мы сообщали, что темпы прививки от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне.

Также после Pfizer риск заражения "Дельтой" в семь раз выше, чем у переболевших.

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