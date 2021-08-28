Штам Дельта збільшує ризик госпіталізації в два рази: як вберегтися

Фахівці опирають на дані, які свідчать про більш ніж 43 тисяч випадків COVID-19, зареєстрованих в Англії в період з 29 березня по 23 травня 2021 року.

Що показало дослідження

За словами співавторки дослідження Енн Пресаніс, якби не було вакцини від коронавірусу, то епідемія через Дельту створила б більші наслідки й тягар для системи охорони здоров'я.

Частка випадків, пов'язаних з Альфа-штамом (підтвердженим секвенуванням), склала в середньому 80% за весь період (99,8% в перший тиждень, знизившись до 34,8% в останню), а 20% були пов'язані з дельта-варіантом.

Три чверті з них (74%) не були вакциновані, а чверть (24%) отримали тільки разову дозу, при цьому повністю вакциновані люди складають лише 1,8% інфекцій. 2,3% Дельта - позитивні випадки були госпіталізовані протягом двох тижнів після позитивного результату тесту, в порівнянні з 2,2% випадків Альфа-варіанту.

Окрім того, пацієнти, які уражені штамом Дельта, були помітно молодше, із середнім віком 29 років у порівнянні з 31 роком для варіанту Альфа.

Також співавторка додала, що результати цього дослідження говорять нам перш за все про ризик госпіталізації для тих, хто не вакцинований або частково вакцинований.

Симптоми штаму Дельта

Симптоми цього штаму трохи відрізняються від симптомів звичайного коронавірусу, серед основних:

головний біль;

біль в горлі;

нежить;

лихоманка.

Також головним симптомом номер один для людей з варіантом Дельта – це головний біль, за яким йде біль в горлі, нежить і лихоманка. Наступний - це кашель, однак, він зустрічається рідко.

Окрім того, втрата нюху не входить в число 10 основних симптомів, які проявляються у людей зі штамом Дельта.