Штамм "Дельта" атакует Украину: эксперты предупредили о надвигающейся опасности

"Фиксируется резкая вспышка после долгого спадения, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия - добавилась Испания", - сообщил эксперт.

Ганиченко уверен, что ситуация с COVID-19 в Украине ухудшится уже в конце июля - начале августа. Он считает, что время отпусков люди могут переносить инфекцию из страны в страну.

"Период отпусков - опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", - добавил он.

По мнению специалиста, уже осенью уровень заболеваемости коронавирусом стремительно пойдет вверх. Единственный путь остановить его - это вакцинация.

Что нужно знать о штамме "Дельта"

Очень часто возникает головная боль

Выраженная боль в горле.

Выраженный насморк

Боли в животе и диарея

Самое главное, что нужно знать - это то, что "Дельта" очень заразен. По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.