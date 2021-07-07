Штам "Дельта" атакує Україну: експерти попередили про небезпеку, що насувається

Ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися вже до кінця літа у зв'язку з новим штамом "Дельта", який поширюється з Європи.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу.
"Фіксується різкий спалах після довгого спадання, за яким йшли Європа і Україна. У трійку країн, які були епіцентрами спалаху - Великобританія, Португалія і Росія - додалася Іспанія", - повідомив експерт.
Ганіченко впевнений, що ситуація з COVID-19 в Україні погіршиться вже в кінці липня - початку серпня. Він вважає, що час відпусток люди можуть переносити інфекцію з країни в країну.
"Період відпусток - небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну", - додав він.
На думку фахівця, вже восени рівень захворюваності коронавірусом стрімко піде вгору. Єдиний шлях зупинити його - це вакцинація.
Найголовніше, що потрібно знати - це те, що "Дельта" дуже заразний. За даними різних джерел, він у 20 разів активніше, ніж штам з Уханя.
Як ми писали раніше, штам "Дельта" може викликати більш важке захворювання, ніж інші різновиди COVID-19.