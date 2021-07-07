Штам "Дельта" атакує Україну: експерти попередили про небезпеку, що насувається

"Фіксується різкий спалах після довгого спадання, за яким йшли Європа і Україна. У трійку країн, які були епіцентрами спалаху - Великобританія, Португалія і Росія - додалася Іспанія", - повідомив експерт.

Ганіченко впевнений, що ситуація з COVID-19 в Україні погіршиться вже в кінці липня - початку серпня. Він вважає, що час відпусток люди можуть переносити інфекцію з країни в країну.

"Період відпусток - небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну", - додав він.

На думку фахівця, вже восени рівень захворюваності коронавірусом стрімко піде вгору. Єдиний шлях зупинити його - це вакцинація.

Що потрібно знати про штам " Дельта"

Дуже часто виникає головний біль

Виражений біль в горлі.

Виражений нежить

Болі в животі і діарея

Найголовніше, що потрібно знати - це те, що "Дельта" дуже заразний. За даними різних джерел, він у 20 разів активніше, ніж штам з Уханя.