Штамм "Дельта" атакует Украину: эксперты предупредили о надвигающейся опасности

Ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться уже к концу лета в связи с новім штаммом "Дельта", который распространяется из Европы.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

"Фиксируется резкая вспышка после долгого спадения, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия - добавилась Испания", - сообщил эксперт.

Ганиченко уверен, что ситуация с COVID-19 в Украине ухудшится уже в конце июля - начале августа. Он считает, что время отпусков люди могут переносить инфекцию из страны в страну.

"Период отпусков - опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", - добавил он.

По мнению специалиста, уже осенью уровень заболеваемости коронавирусом стремительно пойдет вверх. Единственный путь остановить его - это вакцинация.

Что нужно знать о штамме "Дельта"

Очень часто возникает головная боль

Выраженная боль в горле.

Выраженный насморк

Боли в животе и диарея

Самое главное, что нужно знать - это то, что "Дельта" очень заразен. По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.