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Штам "Дельта" атакує Україну: експерти попередили про небезпеку, що насувається

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Середа 07 липня 2021 11:07
Штам "Дельта" атакує Україну: експерти попередили про небезпеку, що насувається Фото: новий штам Дельта дуже небезпечний (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися вже до кінця літа у зв'язку з новим штамом "Дельта", який поширюється з Європи.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу.

"Фіксується різкий спалах після довгого спадання, за яким йшли Європа і Україна. У трійку країн, які були епіцентрами спалаху - Великобританія, Португалія і Росія - додалася Іспанія", - повідомив експерт.

Ганіченко впевнений, що ситуація з COVID-19 в Україні погіршиться вже в кінці липня - початку серпня. Він вважає, що час відпусток люди можуть переносити інфекцію з країни в країну.

"Період відпусток - небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну", - додав він.

На думку фахівця, вже восени рівень захворюваності коронавірусом стрімко піде вгору. Єдиний шлях зупинити його - це вакцинація.

Що потрібно знати про штам " Дельта"

  • Дуже часто виникає головний біль
  • Виражений біль в горлі.
  • Виражений нежить
  • Болі в животі і діарея

Найголовніше, що потрібно знати - це те, що "Дельта" дуже заразний. За даними різних джерел, він у 20 разів активніше, ніж штам з Уханя.

Як ми писали раніше, штам "Дельта" може викликати більш важке захворювання, ніж інші різновиди COVID-19.

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