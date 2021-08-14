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Штамм "Дельта" убивает украинцев: основные симптомы и когда нужно срочно звонить врачу

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Суббота 14 августа 2021 22:13
Штамм "Дельта" убивает украинцев: основные симптомы и когда нужно срочно звонить врачу Симптомы штамма "Дельта" (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Симптомы коронавирус уже давно всем известно, но штамм "Дельта" совершенно новый и до конца не исследован. Поэтому штаммы могут поразить абсолютно всех граждан любого пола и возраста.

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Так, штамм "Дельта" может вызвать больше симптомов у большего числа детей, чем наблюдалось ранее во время пандемии.

В частности, из существующих симптомов COVID-19 самыми распространенными являются:

  • Лихорадка или озноб;
  • Кашель;
  • Одышка или затрудненное дыхание;
  • Утомление;
  • Боли в мышцах или теле;
  • Головная боль;
  • Новая потеря вкуса или запаха;
  • Больное горло;
  • Заложенность носа или насморк;
  • Тошнота или рвота;
  • Диарея.

Кроме того, пока неизвестно имеются ли различия в симптомах штамма "Дельта", но "Йельская медицина" считает, что не так распространены кашель и потеря обоняния, как боль в горле, головная боль, насморк и лихорадка, которые являются одними из основных симптомов этого варианта.

Также у детей до появления штамма "Дельта" не было симптомов коронавирус.

По словам главного врача и заведующего кафедрой педиатрии Хантінгтонської больницы Northwell Health Майкла Гроссо, частыми симптомами коронавирус у детей и подростков являются лихорадка и кашель. Однако, симптомы в области носа, желудочно-кишечные симптомы и сыпь возникают гораздо реже.

Ранее мы сообщали, что ученые рассказали сколько времени хранятся антитела против коронавируса у детей.

Также штамм коронавируса"Йота" практически не влияет на чувствительность к вакцинации.

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