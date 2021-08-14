Штам "Дельта" вбиває українців: основні симптоми і коли потрібно терміново дзвонити лікарю
Симптоми коронавірусу вже давно усім відомо, але штам "Дельта" абсолютно новий і до кінця не досліджений. Тому штами можуть вразити абсолютно усіх громадян будь-якої статі та віку.
Про це повідомляє Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC).
Так, штам "Дельта" може викликати більше симптомів у більшого числа дітей, ніж спостерігалося раніше під час пандемії.
Зокрема, з існуючих симптомів COVID-19 найпоширенішими є:
- Лихоманка або озноб;
- Кашель;
- Задишка або утруднене дихання;
- Втома;
- Болі в м'язах або тілі;
- Головний біль;
- Нова втрата смаку або запаху;
- Хворе горло;
- Закладеність носа або нежить;
- Нудота або блювота;
- Діарея.
Окрім того, наразі невідомо чи є наявні відмінності в симптомах штаму "Дельта", але "Йельская медицина" вважає, що не так поширені кашель і втрата нюху, як біль в горлі, головний біль, нежить і лихоманка, які є одними з основних симптомів цього варіанту.
Також у дітей до появи штаму "Дельта" не було симптомів коронавірусу.
За словами головного лікаря і завідувача кафедри педіатрії Хантінгтонської лікарні Northwell Health Майкла Гроссо, частими симптомами коронавірусу у дітей та підлітків є лихоманка і кашель. Однак, симптоми в області носа, шлунково-кишкові симптоми і висип виникають набагато рідше.
Раніше ми повідомляли, що вчені розповіли скільки часу зберігаються антитіла проти коронавірусу у дітей.
Також штам коронавірусу "Йота" практично не впливає на чутливість до вакцинації.