Антитела от коронавируса у детей: сколько времени они сохраняются

Так, к такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра "Шаарей Цедек" в Израиле.

По словам специалистов, медики сделали тесты на антитела детям, которые поступали в отделения неотложной помощи в больницах Израиля. Около 10% из них раньше болели на коронавирус, но только половина из них знали об этом.

Как говорится в исследовании, у пациентов уровень антител постепенно снижался после выздоровления. Кроме того, в крови большинства детей, которые были проверены через четыре месяца после заболевания, антител не обнаружили.

В частности, в исследовании приняли участие 1000 детей, которые поступали в медучреждение в течение нескольких месяцев, начиная с октября 2020 года.

Чем коронавирус опасен для детей

Ученые говорят, что дети реже заражаются COVID-19 и значительно реже переносят его в тяжелой форме.

В прошлом году исследование Лондонского университета подтвердило, что подростки в возрасте с 12 до 14 лет "значительно реже" заражаются COVID-19 от инфицированного человека, чем взрослые.

Также у многих детей, если они действительно подхватят вирус, даже не будет никаких симптомов. Однако, большая вероятность легкого течения значительно выше, чем у взрослых.

Хотя случаи серьезного заболевания детей происходят не часто, все же нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен для детей.