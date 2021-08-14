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Антитела от коронавируса у детей: сколько времени они сохраняются

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Суббота 14 августа 2021 15:38
Антитела от коронавируса у детей: сколько времени они сохраняются Антитела от коронавируса у детей (John Moore / Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Уровень антител со временем снижается у детей. В частности, они больше всего держатся 4 месяца.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Так, к такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра "Шаарей Цедек" в Израиле.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки.

Также штамм коронавируса "Йота" практически не влияет на чувствительность к вакцинации.

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