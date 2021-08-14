Антитела от коронавируса у детей: сколько времени они сохраняются

Уровень антител со временем снижается у детей. В частности, они больше всего держатся 4 месяца. Об этом сообщает Israel Hayom. Так, к такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Шаарей Цедек в Израиле. По словам специалистов, медики сделали тесты на антитела детям, которые поступали в отделения неотложной помощи в больницах Израиля. Около 10% из них раньше болели на коронавирус, но только половина из них знали об этом. Как говорится в исследовании, у пациентов уровень антител постепенно снижался после выздоровления. Кроме того, в крови большинства детей, которые были проверены через четыре месяца после заболевания, антител не обнаружили. В частности, в исследовании приняли участие 1000 детей, которые поступали в медучреждение в течение нескольких месяцев, начиная с октября 2020 года. Чем коронавирус опасен для детей Ученые говорят, что дети реже заражаются COVID-19 и значительно реже переносят его в тяжелой форме. В прошлом году исследование Лондонского университета подтвердило, что подростки в возрасте с 12 до 14 лет значительно реже заражаются COVID-19 от инфицированного человека, чем взрослые. Также у многих детей, если они действительно подхватят вирус, даже не будет никаких симптомов. Однако, большая вероятность легкого течения значительно выше, чем у взрослых. Хотя случаи серьезного заболевания детей происходят не часто, все же нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен для детей. Ранее мы сообщали, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но призывает делать прививки. Также штамм коронавируса Йота практически не влияет на чувствительность к вакцинации.