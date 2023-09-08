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Схожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТок

Фото: LUCKY LOVE підкорює серця слухачів (instagram.com/thisisluckylove)
Автор: Людмила Жукова

LUCKY LOVE з ТікТок підкорив серця слухачів своїми композиціями, а його музика та образ стали порятунком та віддушиною для людей з інвалідністю, які почуваються самотніми.

Хто ж такий, схожий на Меркьюрі співак без руки, пісні якого підкорюють з першої хвилини своєю ніжністю та душею - читайте у матеріалі нижче.

LUCKY LOVE та його пісні

Відзначимо, що фурор у мережі викликала пісня Masculinity. Користувачі писали артисту, що слухають її на повторі, а її ліричність нікого не залишає байдужим.

Багато хто зазначає, що музикант дуже схожий на лідера гурту Queen Фреді Мерк'юрі. Він також дуже пластичний, сексуальний, чуттєвий і звичайно ж талановитий.

LUCKY LOVE підкорив слухачів своєю музикою (instagram.com/thisisluckylove)

Хто ж такий LUCKY LOVE

Справжнє ім'я виконавця - Люк Брюер, йому 28 років, він артист, модель і drag queen, який живе в Парижі та Берліні.

Його творчість - це про пошук істинної особистості та піклування про себе. До речі, в одному з інтерв'ю Люк повідомив, що він не хоче встановлювати протез для відсутньої руки.

Також артист розповів, що він народився без однієї кінцівки, і його мама завжди його підтримувала і говорила, що не турбується про це.

Кар'єра Люка почалася в Парижі, він приїхав туди й хотів стати моделлю, але там йому сказали, що його мрія не здійсниться. Але все змінилося, коли він потрапив на обкладинку Vogue. Його фотографував Крейг МакДін із Нью-Йорка. Після цього модельні агентства вже пропонували співпрацю.

"Моєю метою було показати, що люди, народжені з пороками, не повинні собі говорити: "Я не зможу", а повинні вірити в себе, - сказав Люк в інтерв'ю Mad officiel.

Після кар'єри моделі Люк відкрився у новому амплуа. Він почав працювати травести-танцюристом у паризькому кабаре Madame Arthur. Танцями француз займався з п'яти років, ініціатором була мати.

Зараз у Instagram Люка не так багато підписників (всього 198 тисяч), але його приклад мотивує багатьох не здаватися, а також приймати людей такими, як вони є, незважаючи ні на що...

LUCKY LOVE (instagram.com/thisisluckylove)

 

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