Похожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок

LUCKY LOVE из ТикТок покорил сердца слушателей своими композициями, а его музыка и образ стали спасением и отдушиной для людей с инвалидностью, которые чувствуют себя одинокими.
Кто же такой, похожий на Меркьюри певец без руки, песни которого покоряют с первой минуты своей нежностью и душой - читайте в материале ниже.
Отметим, что фурор в сети произвела песня Masculinity. Пользователи писали артисту, что слушают ее на повторе, а ее лиричность не оставляет никого равнодушным.
Многие отмечают, что музыкант ну очень похож на лидера группы Queen Фреди Меркьюри. Он также очень пластичный, сексуальный, чувственный, и конечно же талантливый.
LUCKY LOVE покорил слушателей своей музыкой (instagram.com/thisisluckylove)
Настоящее имя исполнителя - Люк Брюер, ему 28 лет, он артист, модель и drag queen, живущий в Париже и Берлине.
Его творчество - это о поиске истинной личности и заботе о себе. Кстати, в одном из интервью, Люк сообщил, что он не хочет устанавливать протез для отсутствующей руки.
Также артист рассказал, что он родился без одной конечности и его мама всегда его поддерживала и говорила не беспокоится об этом.
Карьера Люка началась в Париже, он приехал туда и хотел стать моделью, но там ему сказали, что его мечте не суждено сбыться. Но все изменилось, когда он попал на обложку Vogue. Его фотографировал Крейг МакДин из Нью-Йорка. После этого модельные агентства уже вовсю предлагали сотрудничество.
"Моей целью было показать, что люди, рожденные с пороками, не должны себе говорить: "Я не смогу", а должны верить в себя во что бы то ни стало", - сказал Люк в интервью Mad officiel.
После карьеры модели Люк открылся в новом амплуа. Он начал работать травести-танцором в парижском кабаре Madame Arthur. Танцами француз занимался с пяти лет, инициатором была мама.
Сейчас в Instagram Люка не так много подписчиков (180 тысяч), но его пример мотивирует многих не сдаваться, а также принимать людей такими, как они есть, несмотря ни на что абсолютно...
LUCKY LOVE (instagram.com/thisisluckylove)
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