Сховають животик та зроблять стрункою. Названо найкращі сукні на весну-літо 2024

Сарафан з відкритими плечима

Такий варіант весняно-літнього одягу підійде жінкам з будь-якими формами. Сарафан не буде підкреслювати зону животика, але при цьому додасть образу ніжності, адже відкриті плечі та акцент на декольте точно привернуть увагу усіх навколо. Колір сукні може бути будь-яким.

Сукня на пишну фігуру (фото: instagram.com/shop_natalia_sn)

Сукня-футболка

Універсальний варіант, у якому можна проходити з весни та до кінця літа. Вільний крій підійде усім, хто не хоче "перетягувати" талію та стегна. До того ж такі сукні мають стильний вигляд, їх можна носити з босоніжками, кедами та шльопанцями.

Що носити влітку (фото: instagram.com/shop_natalia_sn)

Льняна сукня-оверсайз

Чудовий варіант для тих, хто не любить темний одяг та щільні тканини. Льон допомагає рятуватися від спеки, а оверсайз-варіанти чудово підійдуть жінкам з будь-якою фігурою.

Сукня на весну (фото: instagram.com/talittes)

Сукня-кімоно

Стильний варіант для прогулянок та виходів на роботу. У сукні-кімоно ви зможете не хвилюватися про те, що одяг підкреслить щось "зайве". Пасок на талії та асиметричний крій вдало сховають животик й зроблять жінку візуально стрункою.

Які сукні модні зараз (фото: instagram.com/wellhelloshop)

Максі-сарафан

Якщо ж вам не хочеться носити коротенькі сукні, придивіться до сарафанів з максимальною довжиною. Жінці точно не доведеться хвилюватися про фігуру, адже такий варіант надійно сховає стегна та живіт, але при цьому не буде занадто спекотним.

Сукня плюс-сайз (фото: instagram.com/ethnicdress)