Спрячут животик и сделают стройной. Названы лучшие платья на весну-лето 2024

Весной и летом женщинам и девушкам нередко хочется ходить в платьях, ведь они не только придают нежности, но и очень легкие и невесомые. Впрочем, иногда одежда может подчеркнуть фигуру не очень удачно, поэтому стоит подбирать "луки" так, чтобы они подходили и скрывали все "лишнее".
Какие платья спрячут животик и сделают женщину стройной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты People, Gazeta.pl.
Такой вариант весенне-летней одежды подойдет женщинам с любыми формами. Сарафан не будет подчеркивать зону животика, но при этом придаст образу нежности, ведь открытые плечи и акцент на декольте точно привлекут внимание всех вокруг. Цвет платья может быть любым.
Универсальный вариант, в котором можно проходить с весны и до конца лета. Свободный крой подойдет всем, кто не хочет "перетягивать" талию и бедра. К тому же такие платья выглядят стильно, их можно носить с босоножками, кедами и шлепанцами.
Что носить летом (фото: instagram.com/shop_natalia_sn)
Прекрасный вариант для тех, кто не любит темную одежду и плотные ткани. Лен помогает спасаться от жары, а оверсайз-варианты отлично подойдут женщинам с любой фигурой.
Стильный вариант для прогулок и походов на работу. В платье-кимоно вы сможете не волноваться о том, что одежда подчеркнет что-то "лишнее". Ремень на талии и асимметричный крой удачно скроют животик и сделают женщину визуально стройной.
Если вам не хочется носить коротенькие платья, присмотритесь к сарафанам с максимальной длиной. Женщине точно не придется беспокоиться о фигуре, ведь такой вариант надежно скроет бедра и живот, но при этом не будет слишком жарким.
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