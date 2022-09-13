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В Шотландии произошел скандал на церемонии прощания с королевой Елизаветой (видео)

Фото: На церемонии прощания с королевой Елизаветой произошел скандал (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Шотландия прощается с королевой Елизаветой II, которая умерла 8 сентября, и в Эдинбург доставили гроб с ее телом. Его должны были пронести по улицам Эдинбурга сегодня днем, чтобы каждый мог попрощаться со своей королевой. Но без скандала не обошлось.

Неприятный инцидент произошел во время похоронной церемонии и в эпицентре оказался сын королевы - принц Эндрю. Видео разместили на The Guardian.

Пока толпа шотландцев плакала, провожая гроб с королевой Елизаветой, один из мужчин решил публично высказать свое отношение к принцу Эндрю. 22-летний футбольный фанат напомнил принцу Эндрю о его похождениях и выкрикнул: "Эндрю, ты больной старик".

Мужчину быстро задержала полиция и положила нарушителя на землю. На видео слышно, что мужчина говорит, что ему противно и что он не сделал ничего плохого. Офицеры его быстро увели с улицы, где проходило прощание. Также видно, что несколько человек начали требовать у полицейских, чтобы парня отпустили.

Позже в полиции сообщили, что 22-летнего мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в нарушении общественного порядка.

Напомним, что принц Эндрю был замешан в скандале об изнасиловании. На него в суд подала Вирджиния Джуффре, которая утверждала, что сексуальное насилие произошло в 2001 году. Ей тогда было всего 17 лет. В этом деле также был замешан бизнесмен Джефри Эпштейн.

В 2009 году принц Эндрю якобы заплатил Джуффре отступные, чтобы скандала не было. Но в 2019 году Эпштейн покончил с собой, и американка подала в суд на Эндрю.

Фото: Принц Эндрю (Getty Images)

Свою вину принц Эндрю так и не признал, а королева лишила сына всех воинских званий и титулов. Чтобы завершить этот скандал, королевской семье пришлось потратить около 12 млн фунтов стерлингов.

Сам принц Эндрю на некоторое время исчез из публичного пространства, чтобы скандал и эмоции вокруг него утихли. Ему даже рекомендовали выехать их страны.

Стоит отметить, что свою мать он посещал регулярно, но тайком и с королевой у него были очень теплые отношения.

Ранее мы рассказывали о том, какая была последняя воля королевы Елизаветы и кому она поручила ее выполнение.

А также мы писали о том, какие интересные факты известны о новом короле Чарльзе III.

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Елизавета IIпринц Эндрю