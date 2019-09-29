Шоптенко с битой и Леди Гага: в сеть слили детали 6 выпуска Танцев со звездами

Шестой эфир "Танцев со звездами" состоится уже сегодня, 29 сентября. В преддверии нового выпуска легендарного танцевального шоу участники публикуют фотографии и видео с тренировок, которыми интригуют своих поклонников. В Instagram руководителя проекта Завадюка Владимира опубликованы неоднозначные stories, на которых запечатлена Алена Шоптенко с битой, Леди Гага и другие.

Эфир обновленного проекта "Танці з зірками" на этот раз пройдет под темой "Вечер кинофильмов". Звездные участники воссоздадут сцены из известных кинолент и превратятся в своих любимых кумиров.

Поклонников шоу также ждет новый сюрприз. Балкон будут вести сразу два ведущих. И ими станут популярный комик, актер "95 Квартала" Евгений Кошевой и эксперт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич. Кстати, пара ведущих также появится в новых ярких амплуа. В какие именно образы преобразятся Евгений и Анна, зрители узнают уже в это воскресенье в 21:00. В этот раз на главном паркете страны выступят музыкальные экспериментаторы и новаторы, группа The Hardkiss.

Фотографии и видео генеральных репетиций звезд появились в сети у руководителя проекта Владимира Завадюка.

В шестом эфире Илона Гвоздева перевоплотится в главную героиню фильма "Титаник".

Танцы со звездами 6 выпуск 29.09 - в сеть попали кадры с тренировок (скриншот: instagram.com/zavaduk)

Даниэль Салем со своей партнершей сыграют самую трогательную и скандальную пару в кинематографе за 2018 год. На паркет выйдут герои фильма "Звезда родилась", которых сыграли Брэдли Купер и Леди Гага.

Танцы со звездами 6 выпуск 29.09 - в сеть попали кадры с тренировок (скриншот: instagram.com/zavaduk)

Виктория Булитко, которая в 6-м эфире будет танцевать с экс-супругом Ирины Билык Дмитрием Дикусаром, перевоплотится в королеву из сказки "Алиса в стране чудес".

Танцы со звездами 6 выпуск 29.09 - в сеть попали кадры с тренировок (скриншоты: instagram.com/zavaduk)

Яна Жук (Цибульская) готовится выступить в качестве главной героини кинофильма "Мулен Руж".

Танцы со звездами 6 выпуск 29.09 - в сеть попали кадры с тренировок (скриншоты и фото: instagram.com/zavaduk)

Алена Шоптенко перевоплотится в подружку Джокера Харли Квинн из "Бэтмена". Завадюк заметил ее на танцевальной площадке с битой и спросил, что она хочет с ней делать. На это танцовщица ответила: "Я? Убить всех. Вот этой битой".

Танцы со звездами 6 выпуск 29.09 - в сеть попали кадры с тренировок (скриншоты и фото: instagram.com/zavaduk)

Напомним, что ранее участница Танцев со звездами Ризатдинова откровенно рассказала о семье и сыне.