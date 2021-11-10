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Испытывал стресс: боец ВСУ умер, сопровождая на родину тело погибшего на Донбассе побратима

Новина українською →
Полтава, Среда 10 ноября 2021 18:53
Испытывал стресс: боец ВСУ умер, сопровождая на родину тело погибшего на Донбассе побратима Коллаж РБК-Украина: боец ВСУ умер, сопровождая домой тело погибшего побратима
Автор: Styler

В Полтавской области в городе Пирятин на заправке неожиданно скончался младший сержант ВСУ Геннадий Писаренко. Мужчина сопровождал тело погибшего на Донбассе побратима на родину во Львовскую область.

Об этой трагедии сообщает заместитель председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Faceook.

"Это очень психологически сложная работа - возвращать домой погибших Героев. Вечная память Геннадия Анатольевича, соболезнования семье и собратьям. Покойся с миром, друг, спасибо за мужество", - написала Губа.

Испытывал стресс: боец ВСУ умер, сопровождая на родину тело погибшего на Донбассе побратима

Геннадий Писаренко (фото: facebook.com/tpguba)

Пользователи сети также прокомментировали эту трагичную новость и выразили свои соболезнования.

  • Царство небесное. Сил близким и побратимам. Светлый человек. Жаль очень;
  • Боже! Дай сил выдержать!
  • Царство Небесное! Не выдержало сердце;
  • Очень жалко... Постоянно испытывал стресс... Сочувствие. Вечная память и уважение! Царство небесное.
  • Начинали с ним в 2014-м, сын его тоже служит;
  • Гена... не верится, два дня назад только с тобой разговаривала... как так??? Я всегда говорила, что это самая трудная миссия... Эвакуация 200…
  • Жаль младшего сержанта.

Напомним, умер известный ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, внук которого погиб на Донбассе.

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