Испытывал стресс: боец ВСУ умер, сопровождая на родину тело погибшего на Донбассе побратима

В Полтавской области в городе Пирятин на заправке неожиданно скончался младший сержант ВСУ Геннадий Писаренко. Мужчина сопровождал тело погибшего на Донбассе побратима на родину во Львовскую область.

Об этой трагедии сообщает заместитель председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Faceook .

"Это очень психологически сложная работа - возвращать домой погибших Героев. Вечная память Геннадия Анатольевича, соболезнования семье и собратьям. Покойся с миром, друг, спасибо за мужество", - написала Губа.

Геннадий Писаренко (фото: facebook.com/tpguba)

Пользователи сети также прокомментировали эту трагичную новость и выразили свои соболезнования.