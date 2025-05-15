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Людству залишилося небагато. В NASA назвали дату, коли люди остаточно зникнуть із Землі

Четвер 15 травня 2025 06:30
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Людству залишилося небагато. В NASA назвали дату, коли люди остаточно зникнуть із Землі Вчені NASA попередили, коли життя на Землі зникне назавжди (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Дослідники NASA спільно з колегами з Університету Тохо (Японія) провели масштабне моделювання за допомогою суперкомп'ютерів, щоб з'ясувати, як довго планета залишиться придатною для життя. Їхні висновки пропонують чітку, хоча й віддалену, часову шкалу кінця життя на нашій планеті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн видання Boy Genius Report.

Згідно з результатами дослідження, кінець життєздатності планети безпосередньо залежатиме від життєвого циклу Сонця. Протягом мільярдів років зірка продовжить рости і дедалі сильніше нагрівати Землю - до такої міри, що існування життя стане неможливим. Вчені прогнозують, що це станеться приблизно в 1 000 002 021 році, коли умови на поверхні Землі стануть надто екстремальними навіть для найстійкіших організмів.

Що буде з людством

Для людей проблеми почнуться набагато раніше. У міру того як Сонце розігріватиметься, атмосфера Землі почне сильно змінюватися. У результаті знизиться рівень кисню, погіршиться якість повітря і різко зросте температура. Ці зміни були спрогнозовані за допомогою докладної кліматичної моделі та розрахунків сонячної радіації.

Ознаки подібних змін можна спостерігати вже зараз. Так, корональні викиди і сонячні бурі посилюються і впливають на магнітне поле Землі, що, за словами дослідників, уже впливає на рівень кисню в атмосфері і дає змогу краще зрозуміти довгострокові наслідки.

Крім того, зміни клімату, спричинені діяльністю людини, тільки прискорюють наближення кінця - вже зафіксовано підвищення глобальної температури та активне танення полярних льодів.

Точної дати зникнення людства у звіті не вказано. Однак учені не виключають, що несприятливі екологічні умови настануть для людей набагато раніше, ніж через мільярд років.

Можливі рішення в далекому майбутньому

Життя на Землі не зникне в один момент - його кінець буде поступовим, з повільним і незворотнім згасанням. Незважаючи на настільки віддалену перспективу, вчені закликають уже сьогодні замислитися над необхідністю підготовки та адаптації людства до майбутніх викликів.

Деякі експерти пропонують технологічні рішення - як-от замкнуті системи життєзабезпечення і штучні середовища проживання, які допоможуть зберегти умови для життя якомога довше.

Інші розглядають можливість переселення на інші планети Сонячної системи. Зокрема, активно обговорюються довгострокові місії з освоєння Марса - як з боку NASA, так і компаній на кшталт SpaceX. Ці проекти розглядаються як потенційна стратегія зі збереження людства, коли Земля стане непридатною для життя.

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