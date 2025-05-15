Человечеству осталось немного. В NASA назвали дату, когда люди окончательно исчезнут с Земли

Исследователи NASA совместно с коллегами из Университета Тохо (Япония) провели масштабное моделирование с помощью суперкомпьютеров, чтобы выяснить, как долго планета останется пригодной для жизни. Их выводы предлагают четкую, хотя и отдаленную, временную шкалу конца жизни на нашей планете.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн издание Boy Genius Report .

Согласно результатам исследования, конец жизнеспособности планеты будет напрямую зависеть от жизненного цикла Солнца. В течение миллиардов лет звезда продолжит расти и все сильнее нагревать Землю - до такой степени, что существование жизни станет невозможным. Ученые прогнозируют, что это произойдет примерно в 1 000 002 021 году, когда условия на поверхности Земли станут слишком экстремальными даже для самых устойчивых организмов.

Что будет с человечеством

Для людей проблемы начнутся намного раньше. По мере того как Солнце будет разогреваться, атмосфера Земли начнет сильно меняться. В результате снизится уровень кислорода, ухудшится качество воздуха и резко вырастет температура. Эти изменения были спрогнозированы с помощью подробной климатической модели и расчетов солнечной радиации.

Признаки подобных изменений можно наблюдать уже сейчас. Так, корональные выбросы и солнечные бури усиливаются и воздействуют на магнитное поле Земли, что, по словам исследователей, уже влияет на уровень кислорода в атмосфере и позволяет лучше понять долгосрочные последствия.

Кроме того, изменения климата, вызванные деятельностью человека, только ускоряют приближение конца - уже зафиксировано повышение глобальной температуры и активное таяние полярных льдов.

Точной даты исчезновения человечества в отчете не указано. Однако ученые не исключают, что неблагоприятные экологические условия наступят для людей намного раньше, чем через миллиард лет.

Возможные решения в далеком будущем

Жизнь на Земле не исчезнет в один момент - ее конец будет постепенным, с медленным и необратимым угасанием. Несмотря на столь отдаленную перспективу, ученые призывают уже сегодня задуматься о необходимости подготовки и адаптации человечества к будущим вызовам.

Некоторые эксперты предлагают технологические решения - такие как замкнутые системы жизнеобеспечения и искусственные среды обитания, которые помогут сохранить условия для жизни как можно дольше.

Другие рассматривают возможность переселения на другие планеты Солнечной системы. В частности, активно обсуждаются долгосрочные миссии по освоению Марса - как со стороны NASA, так и компаний вроде SpaceX. Эти проекты рассматриваются как потенциальная стратегия по сохранению человечества, когда Земля станет непригодной для жизни.