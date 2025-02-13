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Шоколадний сирник: сучасний рецепт українського десерту до романтичного свята

Як готувати шоколадний сирник (скриншот / Рецепти Джулії)
Автор: Людмила Рябухіна

Український десерт сирник дуже схожий на чизкейк, але відрізняється пухкою текстурою. Існує багато сучасних варіантів сирника, один з яких, а саме з шоколадом, перетворює десерт на смачне доповнення до Дня святого Валентина.

Про те, як готувати шоколадний сирник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Рецепти Джулії".

Що потрібно для шоколадного сирника

Для того, щоб приготувати цей український десерт за осучасненим рецептом, потрібні наступні інгредієнти:

  • борошно - 90 г
  • кисломолочний сир - 400 г
  • яйця - 4 шт.
  • сіль - 2 дрібки
  • какао - 15 г
  • цукор - 160 г
  • сметана - 100 г
  • сода - 4 г
  • кукурудзяний крохмаль - 15 г
  • ваніль - до смаку

Як готувати шоколадний сирник

Для того, щоб приготувати львівський сирник з шоколадним бісквітом, для сирної частини перекладіть кисломолочний сир в глибоку миску, додайте два яйця, всипте 60 г цукру та дрібку солі для збалансування смаку. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Також додайте кукурудзяний крохмаль, після чого збийте масу занурювальним блендером для ніжнішої текстури. 

Щоб приготувати шоколадний бісквіт, розбийте в окремий посуд решту яєць, всипте до них 100 г цукру. Збийте масу до посвітління і збільшення в два рази.

Влийте до збитих яєць сметану - її попередньо потрібно нагріти до кімнатної температури. Також всипте соду, сіль та какао, кожного разу перемішуючи масу. 

Просійте борошно і поступово додайте його до яєчної маси з какао. Вимішайте шоколадне тісто до однорідної консистенції. 

Змастіть форму для випікання олією або маслом, рівномірно викладіть шар сирної маси. Другим шаром викладіть шоколадне тісто для бісквіта. 

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте шоколадний сирник протягом 25 хвилин. Готовий десерт обережно переверніть на тарілку і дочекайтеся охолодження. Щоб зробити бісквіт соковитим, його додатково можна просочити будь-яким сиропом.

 

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