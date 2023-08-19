Шоколадний пиріг на окропі. Терміново приготуйте цю бюджетну смакоту!

Шоколадний пиріг можна приготувати без зайвих витрат і з мінімумом старань. Така випічка виходить ароматною, вологою й розлітається за лічені хвилини

Складники на діаметр форми 20 см

Для тіста:

Яйця - 2 шт.

Сіль - щіпка

Цукор - 130 г

Олія без запаху - 70 г

Борошно - 170 г

Розпушувач - 5 г (1 ч. л. з гіркою)

Какао - 40 г

Сода - 1/4 ч. л.

Окріп - 130 г

Для глазурі:

Цукор - 85 г

Крохмаль або борошно - 10 г

Какао - 20 г

Олія без запаху - 35 г

Як приготувати пиріг

Збийте міксером яйця (кімнатної температури), цукор і сіль. Має вийти пишна світла маса. Додайте в масу олію і перемішайте.

Поєднайте сухі складники: борошно, какао, розпушувач, соду. Просійте все разом і змішайте з яєчною масою.

Додайте в масу окріп і продовжуйте збивати.

Вилийте тісто у форму, вистелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Дістаньте з форми, коли пиріг прохолоне.

Змішайте цукор з крохмалем, какао, водою, олією. Все перемішайте, поставте на вогонь і проваріть хвилинку після закипання.

Полийте пиріг гарячою глазур'ю, а також прикрасьте з боків. Смачного!